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Rostliny z vlastních zdrojů. Množení malin a ostružin v září

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Maliny a ostružiny z vlastní zahrádky jsou jednoduše vynikající. Rozhodně se vyplatí vypěstovat si doma vlastní keříky. Ne, nemusíte hned chodit do zahradnictví a vybírat si je tak. Ušetřete peníze a vysaďte si keříky z vlastních malin či ostružin, které už na zahradě máte. Pokud vám navíc vyrůstají krásné velké plody, tak proč byste museli kupovat jiný druh v zahradnictví? Tak dobrý jako ten domácí by beztak ani nebyl.
Maliny

Maliny

Zdroj: Pixabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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