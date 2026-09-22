Rostliny z vlastních zdrojů. Množení malin a ostružin v září

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Rostliny z vlastních zdrojů. Množení malin a ostružin v záříPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Maliny a ostružiny z vlastní zahrádky jsou jednoduše vynikající. Rozhodně se vyplatí vypěstovat si doma vlastní keříky. Ne, nemusíte hned chodit do zahradnictví a vybírat si je tak. Ušetřete peníze a vysaďte si keříky z vlastních malin či ostružin, které už na zahradě máte. Pokud vám navíc vyrůstají krásné velké plody, tak proč byste museli kupovat jiný druh v zahradnictví? Tak dobrý jako ten domácí by beztak ani nebyl.
Maliny
Zdroj: Pixabay
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Články z magazínu NašeZahrada.com potěší nejen všechny milovníky zeleně. Jsou určeny těm, kteří chtějí mít krásnou, zdravou a úrodnou zahradu bez ohledu na své zkušenosti nebo velikost pozemku. Najdete zde praktické rady, návody a inspiraci, ať už se staráte o zeleninové záhony, okrasné rostliny,...Všechny články tohoto autora →
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