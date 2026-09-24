Arsenal mohl po titulu Artetu odměnit. Místo toho s ním znovu sází na něco, co je v dnešním fotbale skoro podezřelé: čas

Když Mikel Arteta v prosinci 2019 přicházel do Arsenalu, klub nehledal člověka, který za pár měsíců doladí hotový stroj. Hledal trenéra pro mužstvo, které dlouhodobě nevědělo, čím vlastně chce být. O sedm let později je situace téměř opačná. Arsenal je úřadujícím mistrem Premier League, v minulé sezoně se dostal do finále Ligy mistrů a Arteta je nejdéle sloužícím manažerem v nejvyšších čtyřech anglických soutěžích. Teď se s klubem dohodl na dalším dlouhodobém kontraktu, který má jeho působení protáhnout nejméně do roku 2030. Dohoda je podle Sky Sports hotová, formální podpis a oznámení se očekávají během reprezentační pauzy.
Na první pohled jde o logickou odměnu za titul. Ve skutečnosti je ale zajímavější něco jiného. Arsenal tím potvrzuje způsob řízení, který je v prostředí velkých evropských klubů stále méně běžný: pokud věříte trenérovi, nemusíte na první krizi reagovat jeho výměnou.
Arsenal měl několik příležitostí udělat přesný opak
Artetova cesta rozhodně nebyla lineární. V prvních sezonách přišla období, kdy výsledky neodpovídaly ambicím, tým působil nedotaženě a tlak na změnu rostl. Jiný klub podobné velikosti by v některém z těch momentů velmi pravděpodobně sáhl po novém trenérovi a začal další projekt.
Arsenal místo toho postupně měnil mužstvo kolem Artety. Někteří hráči odešli, jiní přišli přesně podle jeho herních požadavků a klub mu dovolil vytvořit strukturu, která nakonec vedla ke třem druhým místům v řadě a potom k prvnímu ligovému titulu po 22 letech.
Tím se dnes mění význam další smlouvy. Už nejde o trpělivost s neověřeným projektem. Arsenal sází na člověka, který svůj projekt dokončil natolik, že s ním vyhrál ligu.
A právě teď může být pokračování složitější než cesta nahoru
Klub, který dlouho honí titul, má velmi jasný cíl. Všechny kroky lze poměřovat tím, zda ho k němu přibližují. Jakmile titul získá, změní se otázka. Jak ho zopakovat?
Jak zabránit tomu, aby hráči po letech růstu začali stagnovat? Jak dál motivovat mužstvo, které už dostalo důkaz, že jeho metoda funguje? Jak průběžně obměňovat tým, aniž by přišel o identitu? Právě v téhle fázi se často ukáže, zda trenér skutečně vybudoval éru, nebo jen jednu mimořádně dobře fungující sestavu. Arsenal nyní věří, že Arteta zvládne i druhou část.
Zajímavé je také načasování
Nová dohoda přichází bezprostředně poté, co Arsenal poprvé v ligové sezoně narazil. Brighton ho porazil 3:0 a Arteta sám přiznal, že jeho tým dostal lekci.
Klub na první opravdu nepříjemný večer ročníku nereaguje nervozitou. Naopak dává najevo, že jedno špatné utkání nijak nemění pohled na člověka, který celou strukturu postavil.
To samozřejmě neznamená, že Arsenal bude Artetu držet bez ohledu na výsledky. Žádná smlouva v moderním fotbale není tak pevná. Znamená to ale, že momentální výkyvy neposuzuje odděleně od sedmiletého vývoje.
Pokud kontrakt dokončí, dostane se do velmi vzácné společnosti
Arteta by mohl překročit deset let v jednom z největších anglických klubů. To je délka působení, kterou dnes spojujeme spíš s předchozí érou fotbalu než se současností.
Samotný počet let samozřejmě není ctnost. Trenér nemá být zaměstnaný dlouho jen proto, že klub chce působit stabilně. Arsenal ale poskytuje zajímavý konkrétní argument pro opačný přístup: část jeho současného úspěchu vznikla právě proto, že ve chvílích, kdy bylo snadné začít znovu, nezačal. Nová smlouva je proto méně o minulém titulu a více o další sázce.
Arsenal věří, že trenér, kterému dal dost času na cestu na vrchol, je zároveň nejlepší člověk pro chvíli, kdy už další růst nebude možné měřit jen posunem v tabulce.
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Zdroje: Sky Sports – Mikel Arteta contract: Arsenal boss agrees new deal [1], The Guardian – Mikel Arteta agrees contract extension expected to keep him at Arsenal until 2030 [2].