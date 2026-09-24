Mirek Topolánek o svém boji s rozšiřující se rakovinou: Bývalý premiér má novou naději

Mirek Topolánek nedávno přiznal další komplikaci jeho boje s rakovinou slinivky. Nemoc se rozšířila do plic a bývalý premiér proto čeká na možnost nové léčby ze Spojených států.
Mirek Topolánek čeká na další šanci. Bývalý premiér už téměř rok bojuje s rakovinou slinivky a nyní otevřeně přiznal, že se nemoc rozšířila do plic. Přesto dál podstupuje chemoterapie a doufá, že se dostane k nové léčbě, která by se měla připravovat ve Spojených státech. Naše redakce In-Lifestyle se proto podívala, co o jeho zdravotním stavu zatím veřejně zaznělo a jak by mohla experimentální či cílená léčba fungovat.
Rakovinu oznámil před rokem. Teď se nemoc rozšířila
O své diagnóze Topolánek veřejně promluvil v říjnu loňského roku. Tehdy oznámil, že má rakovinu slinivky a že ho čeká chemoterapie. V březnu letošního roku pak popisoval, jak se snaží navzdory léčbě zůstat aktivní. Rakovina pro něj nebyla důvodem přestat žít běžným životem a popsal, že pacienti nechtějí soucit, ale naději na řešení. Jenže v září přišla další nepříjemná zpráva. „Mám metastázy na plicích. Čekám na výzkumný program a chodím na chemoterapie. Když se nic nestane a když něco nezkusíme, tak to není na dlouho,“ uvedl Topolánek pro Deník N. Naděje pro něj tak možná přijde ze Spojených států.
Konkrétní název programu ani léku zatím veřejně známý není. Výzkum nových možností léčby rakoviny slinivky ale pokračuje v několika směrech. Velká pozornost se věnuje například mutacím genu KRAS, které jsou u tohoto typu nádoru velmi časté. Jedním z nových léků je daraxonrasib, který zasahuje do mechanismu podporujícího růst nádorových buněk. Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) letos zahájila zrychlené hodnocení jeho použití u pacientů s metastatickým karcinomem slinivky, kteří už podstoupili předchozí léčbu. Ve Spojených státech přitom léčivo letos získalo schválení pro určitou skupinu pacientů. Neznamená to samozřejmě, že jde o léčbu, na kterou čeká právě Topolánek.
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Topolánkův boj je stále otevřený
Takzvaná cílená léčba funguje jinak než klasická chemoterapie. Nejprve je potřeba zjistit, jaké genetické změny nádorové buňky nesou, a podle toho vybrat léčbu, která dokáže zasáhnout konkrétní mechanismus podporující jejich růst. Genetické testování pak může pomoci zjistit, zda má nádor změnu, na kterou lze cílenou léčbu použít.
Server Healthline zároveň upozorňuje, že cílené léky mohou být účinné jen u části pacientů, jejichž nádor má odpovídající změnu. Pokud by tedy Topolánek do výzkumného programu skutečně nastoupil, neznamenalo by to automaticky, že dostane „zázračný lék“. Klinické studie slouží právě k ověřování bezpečnosti a účinnosti nových léčebných postupů a jejich výsledky se postupně vyhodnocují v jednotlivých fázích. Kritéria pro zařazení do takového výzkumu bývají navíc poměrně přísná.
U Topolánka tak zatím není jasné, jaký konkrétní program se zvažuje ani zda jeho nádor splňuje všechny podmínky pro případnou cílenou léčbu. Co však víme s jistotou, je fakt, že s nemocí bývalý premiér bojuje statečně a v rámci možností se nevzdává aktivního životního stylu.
Jeho příběh zároveň připomíná, že s těžkou nemocí se v minulosti potýkali i další výrazní čeští politici. Bývalý premiér Stanislav Gross zemřel v roce 2015 ve věku 45 let po boji s amyotrofickou laterální sklerózou. Ministr kultury Pavel Dostál zase v roce 2005 podlehl rakovině slinivky, se kterou bojoval téměř rok. A bývalý předseda KDU-ČSL Josef Lux zemřel v roce 1999 po komplikacích spojených s léčbou chronické leukémie, během níž podstoupil transplantaci kostní dřeně. Topolánkův boj je však stále otevřený a rozhodně ne prohraný. V tuto chvíli čeká především na to, zda se pro něj podaří najít další léčebnou možnost.
Autorský text redakce In-Lifestyle.cz
Tento příspěvek Mirek Topolánek o svém boji s rozšiřující se rakovinou: Na obzoru je nová léčba, která by měnila vyhlídky byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.