Priske na lavičce rozhazoval rukama kvůli Grimaldovi. Expert Peruánci předpovídá dlouhou pauzu

- Sparta vyhrála v 9. kole Chance Ligy v Olomouci 3:0, skóre otevřel ve 25. minutě John Mercado.
- Televizní kamery zachytily, jak se Priske po gólu na lavičce obrací ke Grimaldovi.
- Trenér po zápase popřel, že by byl naštvaný, chování Mercadova kamaráda ho ale zaskočilo.
- Expert Jakub Diviš čeká, že se Grimaldo na hřiště jen tak nepodívá.
- Peruánský reprezentant přišel na Letnou v lednu z Partizanu Bělehrad.
Olomouc do nedělního zápasu doma v sezoně neprohrála, Sparta si ale na Hané došla pro jasnou výhru. Ve 25. minutě připravil reprezentant Adam Karabec šanci ekvádorskému záložníkovi Johnu Mercadovi a ten krásnou střelou otevřel skóre. Na lavičce hostů se ovšem odehrála scéna, o které se mluví víc než o gólu.
Radost, která zůstala sedět
Zatímco Mercado slavil, televizní kamery zachytily trenéra Briana Priskeho, jak se na lavičce otáčí ke Grimaldovi a rozhazuje rukama. Grimaldo seděl. „Neviděl jsem v jeho tváři žádnou radost, což mě překvapilo,“ popsal později dánský kouč.
Po zápase se ke scéně vrátil s úsměvem. „Nebyl jsem naštvaný, jen holt stárnu, bude mi padesát,“ vysvětlil pro iSport. Grimaldo je podle něj Mercadův nejlepší kamarád, a tak čekal, že se po takové trefě rozběhne za střelcem na hřiště místo toho, aby jen seděl.
Stará škola na lavičce
Priske zároveň připustil, že se svět trochu mění a lidé dávají emoce najevo různě, takže podobné chování musí respektovat. On sám byl podle svých slov v tu chvíli velmi šťastný. Pro Spartu šlo o čtvrtou soutěžní výhru za sebou a Grimaldova reakce zůstala spíš kuriozitou zápasu.
Oba jihoameričtí hráči k sobě mají blízko. Peruánský reprezentant Grimaldo přišel v lednu z Partizanu Bělehrad, podle médií zhruba za 1,3 milionu eur. Sparta ho přitom znala z loňského předkola Konferenční ligy, kde proti ní nastoupil za Rigu. Na soupisku pro Evropskou ligu se dostal až letos. O Mercada v létě stálo brazilské Vasco da Gama, Priske ho ale pustit nechtěl.
Verdikt z Ťukesu
Tvrdší pohled nabídl v pořadu Ťukes na Sport.cz bývalý ligový brankář Jakub Diviš. Grimaldo podle něj působil kysele, jeho situace nefunguje a roli náhradníka neunáší. Připomněl i to, že si Priske na týmovosti zakládá. „Očekávám, že se na hřišti dlouho neobjeví,“ soudí expert.
Sparta přitom po nejhorším vstupu do ligy od roku 2005 konečně chytá dech. Konkurence v ofenzivě je ale po létě, kdy klub přivedl přes deset posil, hustá. Po zápase musel Priske odpovídat i na otázky kolem norského útočníka Jonatana Brauta Brunese, bratrance norského kanonýra Erlinga Haalanda, který se pořád nemůže střelecky prosadit. V Olomouci dostal na levé straně přednost dokonce útočník Ebrima Singhateh před letní posilou Matějem Juráskem. Priske to vysvětlil jednoduše, prostě to tak v sobě cítil.