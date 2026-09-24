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Moucha má šest nohou, myš čtyři a člověk dvě. Přesto při chůzi používáme překvapivě stejné pravidlo

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Tři těla, která se od sebe téměř nemohou lišit víc, mají při pohybu něco společného. Vědci našli stejné uspořádání rychlosti kloubů u mušek, myší i lidí – a zjistili také, co se s ním děje při stárnutí. Výsledek může být zajímavý i pro výzkum poruch chůze a rehabilitaci.
Moucha má šest nohou, myš čtyři a člověk dvě. Přesto při chůzi používáme překvapivě stejné pravidlo

Moucha má šest nohou, myš čtyři a člověk dvě. Přesto při chůzi používáme překvapivě stejné pravidlo

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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