Kultovní značka s oblečením končí. Po 175 letech zavírá prodejny

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Švýcarsko proslavily hodinky tikající s přesností na setiny vteřiny, čokoláda tající na jazyku a banky střežící tajemství bohatých. Málokdo však ví, že v alpských dílnách po generace vznikaly i kožené boty, které obuly celý svět. Značka Bally patřila mezi absolutní špičku evropského luxusu – její výrobky se staly symbolem kvality a řemeslné dokonalosti.
Dnes se však za leštěnými výlohami odehrává drama, které ohrožuje samotnou existenci této ikony. Finanční krize a narůstající dluhy donutily vedení k rozhodnutím, která ještě před pár lety nikdo nepovažoval za možná. Problémy se neobjevily ze dne na den – narůstaly pomalu, skryté za fasádou prestižních butiků v nejdražších nákupních čtvrtích.
Na alarmující stav upozornil německý hospodářský deník Wirtschaftswoche. To, co začínalo jako drobné potíže s cash flow, se postupně změnilo v lavinu nesplnitelných závazků. Firma, která si vybudovala světové renomé výrobou precizně zpracovaných kožených bot, kabelek a doplňků, se ocitla v pasti vlastní nákladné expanze.
Německý trh padl jako první
Nejtvrdší rána dopadla na klíčový německý trh. Tamní dceřiná společnost BD Retail Deutschland GmbH vyhlásila bankrot a zamířila do insolvence. Mnichovský soud 16. září ustavil předběžnou správu a jejím vedením pověřil právního experta Henrika Brandenburga.
Ten se však ocitl v mimořádně svízelné pozici. „Výchozí situace podniku je mimořádně složitá,“ konstatoval Brandenburg. Problém podle něj představuje i pomalý tok informací ze švýcarské centrály, který znemožňuje rychlé kroky. V Německu proto už v podstatě nezbývá prostor pro záchranu provozu v původní podobě.
Personál v jednotlivých prodejnách proto začal připravovat finální výprodeje skladových zásob. Poslední fungující butik v zemi – outlet v nákupním městečku Metzingen – nyní chystá definitivní likvidaci. Výkladní skříně se brzy vyprázdní a éra Bally v Německu skončí.
Srdce značky přestalo bít
Ještě drastičtější otřesy však zasáhly samotné Švýcarsko, kde značka po desetiletí představovala symbol národní hrdosti a řemeslné excelence. Nešlo o administrativní škrty ani kosmetické úpravy – firma v květnu přistoupila k bezprecedentnímu kroku.
Téměř všechny prodejny ve Švýcarsku zavřela. Jedinou výjimkou zůstal butik v luxusním horském středisku St. Moritz, který cílí výhradně na nejbohatší mezinárodní klientelu. Zbytek domácí sítě zmizel.
Nejbolestnější ránu však značka uštědřila sama sobě. V kantonu Ticino, v městečku Caslano, zcela ukončila vlastní výrobu obuvi. Právě zde po dlouhá léta tepalo srdce celého podniku – v dílnách mistři ševci vytvářeli boty proslulé odolností a precizním zpracováním. Zastavení výrobních linek znamená konec éry, kdy si Bally dokázalo garantovat kvalitu od prvního stehu po finální leštění.
Tato dramatická transformace přišla krátce poté, co značku v srpnu 2024 koupila americká investiční společnost Regent LP od skupiny JAB Holding. Nový majitel okamžitě zahájil drastické škrty a restrukturalizaci, která však místo záchrany přinesla kolaps.
Firma byla založena v roce 1851 ve švýcarském Schönenwerdu bratry Carlem Franzem Ballym a Fritzem. Od té doby uplynulo 175 let budování tradice, které nyní hrozí definitivní konec.
Hrozba ztráty kulturního pokladu
Krize však ohrožuje mnohem víc než jen pracovní místa a obchodní síť. V sázce je unikátní kulturní dědictví, které firma nashromáždila během více než století a půl své existence.
V depozitářích Bally se nachází mimořádně rozsáhlý archiv čítající přibližně 40 tisíc párů historických bot. Jde o kolekci mapující vývoj oděvního řemesla, materiálové proměny i estetické trendy od devatenáctého století až po současnost.
Archivář Philipp Abegg označil tuto sbírku za „jednu z největších a nejkrásnějších průmyslově-historických kolekcí ve střední Evropě“. Její hodnota daleko přesahuje hranice samotné korporace – představuje živou učebnici dějin módy a řemeslné kultury.
Zda se podaří tento poklad zachovat v celistvosti, nebo jestli bude v rámci uspokojení věřitelů rozprodán a rozptýlen po soukromých sbírkách, zůstává otevřenou otázkou. Insolvenční správci nyní zvažují všechny možnosti, jak alespoň částečně pokrýt závazky.
Příběh Bally ukazuje, jak křehký může být i zdánlivě neotřesitelný luxusní průmysl. Souběh finančních chyb, kumulujících se dluhů a neflexibilního řízení dokázal během několika měsíců ochromit legendu, jejíž produkty kdysi definovaly standard kvality. Nadcházející kroky věřitelů a správců rozhodnou, zda zmizí jen obchody a dílny, nebo i samotné jméno značky.
Zdroje článku: handelsblatt.com, us.fashionnetwork.com, tn.nova.cz, fajntip.cz
Autor článku: Monika Blažková