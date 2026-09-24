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Kultovní značka s oblečením končí. Po 175 letech zavírá prodejny

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Precizně šité boty z alpského Caslanu kdysi symbolizovaly dokonalost řemesla. Dnes se za luxusními výlohami skrývá drama dluhů a bankrotů, které ničí odkaz jedné z nejstarších evropských značek.
Kultovní značka s oblečením končí. Po 175 letech zavírá prodejny

Kultovní značka s oblečením končí. Po 175 letech zavírá prodejny

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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