Václav Moravec si ostře podal Filipa Turka kvůli kauze s yperitem: Jeho bizarní výroky mají dohru i v zahraničí

V Poledni s Moravcem zaznělo, že Turkovu kauzu s yperitem sledují i mezinárodní organizace a že se ozvali dokonce kolegové z Belgie.
Na In-Lifestyle jsme museli zkonstatovat, že tentokrát nejde tak úplně o běžný ostrý výrok, který proletí sociálními sítěmi a za chvíli po něm neštěkne pes, jak tomu u všelijakých rýpanců mnohdy bývá. Jakmile totiž do debaty vstoupil předseda SÚJB Štěpán Kochánek, celá věc dostala jinou váhu. Pro Turka nepříjemnou.
Moravcova poznámka nebyla jen žert, trefila slabé místo celé kauzy
V pořadu Poledne s Moravcem, jehož útržek je i na Instagramu, Kochánek uvedl, že Turkova slova vyvolala nemalý rozruch a českou stranu kontaktovali dokonce i belgičtí kolegové s tím, že jsou ochotni podat pomocnou ruku. Současně ujišťoval, že úřady mají celou situaci pod kontrolou. Václav Moravec na to navázal rýpavou otázkou, jestli mají pod kontrolou i samotného Filipa Turka. Kochánek s úsměvem odpověděl, že to by si tvrdit už netroufl.
Krátká výměna, pár vět ve studiu. Jenže i tak nám řekla docela hodně. Moravec si rýpl, ano, ale trefil se naprosto přesně. Pokud veřejně známý politik mluví u tak citlivé věci jednou o yperitu, potom o fosgenu a nakonec o látkách, které by se ve fosgen mohly změnit, už to není jenom tak. Začíná tím ale dostávat zabrat důvěra v to, že podobná tvrzení stojí na ověřených informacích.
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Největší problém není jeden přeřek, horší je řada následných oprav
Jak shrnul web Novinky.cz, Turek nejprve mluvil přímo o yperitu. Poté však své vyjádření posunul k fosgenu a později na síti X napsal, že mělo jít o látky, které by se při požáru mohly ve fosgen proměnit. Jedna nepřesnost se dá vysvětlovat různě. Tady už ale vznikl sled zmatených úprav, který budí dojem, že původní tvrzení nestálo na pevně ověřených informacích.
Na In-Lifestyle v tom vidíme větší potíž, která se u Turka zdaleka neobjevuje poprvé. Jeho veřejné vystupování kolikrát stojí na silné větě, rychlém efektu a ostrém dojmu. Dovysvětlení přichází až potom a ne vždy mívá hlavu a patu. U témat, která se týkají bezpečnosti, ekologické zátěže nebo možného ohrožení lidí, je toto hodně nešťastný způsob komunikace.
Když se domácí zmatek dostane za hranice
Trochu děsivv na celé kauze je její zahraniční přesah. Ve chvíli, kdy předseda SÚJB řekne, že situaci sledují partneři ze zahraničí, nejde už jen o další českou politickou potyčku. Nepřesný veřejný výrok se velmi rychle může změnit v reputační problém. Belgičtí kolegové podle Kochánka nabízeli pomoc. Už samotný fakt, že taková nabídka přišla, je výmluvný.
SÚJB přitom není politický aktér, jehož úkolem je podobné veřejné přestřelky komentovat. Když tedy jeho předseda musí vysvětlovat, že zahraniční partneři situaci sledují a že české úřady ji mají pod kontrolou, ukazuje to, jak daleko se původní výrok dostal. A to je podle na celé věci nejnepříjemnější.
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Autorský text redakce In-Lifestyle.cz
Tento příspěvek Moravec si podal Turka kvůli kauze s yperitem: O jeho zmatených výrocích se diskutuje i v zahraničí byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.