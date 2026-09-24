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Václav Moravec si ostře podal Filipa Turka kvůli kauze s yperitem: Jeho bizarní výroky mají dohru i v zahraničí

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V Poledni s Moravcem zaznělo, že Turkovu kauzu s yperitem sledují i mezinárodní organizace a že se ozvali dokonce kolegové z Belgie.
Fotografie Filipa Turka a Václava Moravce

Fotografie Filipa Turka a Václava Moravce

Zdroj: Foto: Nextfoto, Filip Turek a Václav Moravec
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Tento článek byl publikován ze zdrojů In-lifestyle.cz

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