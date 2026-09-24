Hadjar se vrací po třech závodech. Mezitím Lawson ukázal, že druhý Red Bull není neřiditelná sedačka

Isack Hadjar se vrací do Red Bullu po třech závodech a na první pohled by se jeho příběh dal prodat velmi jednoduše: pilot Formule 1 vynechal Nizozemsko, Itálii a Španělsko kvůli zápěstí, které si nezranil v monopostu, ale během boxerského tréninku. Je to dobrá perlička. Pro samotného Hadjara je ale důležité něco jiného.
Během jeho absence seděl ve voze Liam Lawson. V Zandvoortu skončil sedmý, v Monze čtrnáctý a v Madridu šestý. Bodoval tedy ve dvou ze tří závodů a Red Bull po Hadjarově návratu výslovně poděkoval Novozélanďanovi za práci během záskoku.
Hadjar tak v Baku nedostane jen možnost zjistit, zda zápěstí vydrží závodní víkend. Dostane také velmi nepříjemnou referenční hodnotu.
Náhradník dokáže změnit pohled na stálého jezdce
Před Hadjarovým zraněním bylo jeho postavení vedle Maxe Verstappena stále pevnější. Sedmkrát v řadě dokončil závod v první šestce a vypadal jako další jezdec, který se konečně dokázal s mimořádně náročnou druhou sedačkou Red Bullu sžít.
Potom zmizel na tři Grand Prix.
Lawson během té doby neudělal nic tak dramatického, aby Red Bull začal okamžitě řešit výměnu jezdců. Ukázal ale něco dostatečně důležitého: s autem se dá bodovat vysoko také bez Hadjara.
A přesně to mění kontext návratu. Jezdec se po zranění přirozeně snaží navázat tam, kde skončil. Jenže mezitím se jeho vlastní výkony přestaly posuzovat ve vakuu.
Hadjarovo zranění bylo kuriózní, následky úplně vážné
Zápěstí si poranil během letní přestávky při tréninku, jehož součástí byl box. Sky Sports uvádělo vlasovou zlomeninu, která se nakonec ukázala jako dost nepříjemná na to, aby Hadjar přišel o tři Grand Prix.
U běžného člověka může podobné zranění znamenat několik týdnů omezení. Ve Formuli 1 je zápěstí součástí pracovního nástroje. Pilot přes volant nejen zatáčí, ale neustále pracuje s tlačítky, reaguje na vibrace a při nárazech přes obrubníky absorbuje velmi konkrétní mechanickou zátěž.
Proto bude první trénink v Baku mnohem informativnější než jakékoli prohlášení o tom, že je lékařsky připravený.
A Baku není místo, které vám nabídne dlouhé rozkoukávání
Ázerbájdžánský městský okruh kombinuje dlouhé rovinky s pomalými zatáčkami a extrémně úzkými pasážemi historického centra. Pilot potřebuje přesnost a zároveň důvěru ve vlastní ruce při tvrdém brzdění i rychlých změnách směru.
Hadjar proto velmi rychle zjistí, zda se může vrátit přímo k limitu. Současně nebude mít luxus několika anonymních závodů na rozehrání. Verstappen poskytuje tradičně brutální interní měřítko a Lawson právě přidal další.
To neznamená, že Hadjar bojuje o místo už v prvním víkendu
Red Bull ho vrací do vozu z nějakého důvodu. Kdyby během jeho absence změnil názor na obsazení sedačky, nemusel by Hadjara vůbec vracet. Lawson se přesouvá zpět do Racing Bulls a Júki Cunoda znovu do role rezervního jezdce. Hierarchie tedy zůstává jasná. Jenže Formule 1 má krátkou paměť.
Před letní pauzou se dalo Hadjarovo silné období popisovat jako důkaz, že z druhého Red Bullu konečně někdo dostává maximum. Teď už existuje čerstvá odpověď na otázku, co s tím autem zvládne někdo jiný.
A právě s ní Hadjar v Baku nastoupí. Boxerský trénink mu vzal tři závody. Lawson se postaral o to, aby mu zároveň vzal i pohodlí návratu bez srovnání.
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Zdroje: Reuters – Red Bull's Hadjar to make racing return at Azerbaijan Grand Prix [1], Sky Sports – Hadjar ruled out after wrist injury [2].