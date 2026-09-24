Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
2 min

Zaplatil za dva pudly jen 3 300 korun a radoval se z úlovku. U veterináře pak zažil pořádný šok, psi to nebyli

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Huňatí toy pudlové jsou neposední a zábavní společníci, což bylo jedním z důvodů, proč si je Argentinec pořídil. Až na návštěvě veterinární kliniky zjistil, že šeredně naletěl.
Bílý pudl

Bílý pudl

Zdroj: Pixabay
Reklama
Další články z DámskýDeník.cz
Hrobník otevřel rakev 3 měsíce po pohřbu. Nejhorší nebyl pohled dovnitř, ale jeden jediný nádech
Hrobník otevřel rakev 3 měsíce po pohřbu. Nejhorší nebyl pohled dovnitř, ale jeden jediný nádech
Jedno vážilo 1 860 gramů, druhé 3 300. Lékař u porodu dvojčat nevěřil vlastním očím, takový rozdíl ještě nezažil
Jedno vážilo 1 860 gramů, druhé 3 300. Lékař u porodu dvojčat nevěřil vlastním očím, takový rozdíl ještě nezažil

Když se miminka narodila, jejich rodiče nevěřili vlastním očím. Ve skrytu duše se totiž domnívali, že...

Ema podvedla manžela na firemním večírku a teď má čtyři dny na rozhodnutí. Přiznat se, nebo mlčet do konce života?
Ema podvedla manžela na firemním večírku a teď má čtyři dny na rozhodnutí. Přiznat se, nebo mlčet do konce života?

Nevěrnice lituje toho, co udělala, a nejraději by vrátila čas. Svého manžela totiž miluje a ráda by s ním...

Kontroverzní vztah s extrémním věkovým rozdílem 73 let: Sympatický pár z Berlína prý funguje jako babička s vnukem
Kontroverzní vztah s extrémním věkovým rozdílem 73 let: Sympatický pár z Berlína prý funguje jako babička s vnukem

Muž a žena mají mezi sebou věkový rozdíl 73 let. Přesto spolu žijí a jejich vztah je harmonický a dokonalý....

Jeli do Chorvatska, aby si odpočinuli od Česka. Na pláži je oslovila česká rodina a z dovolené se stal noční můra
Jeli do Chorvatska, aby si odpočinuli od Česka. Na pláži je oslovila česká rodina a z dovolené se stal noční můra

Zahraniční dovolené patří u spousty lidí k oblíbeným letním typům odpočinku. Tato rodina se však v...

Tento článek byl publikován ze zdrojů DámskýDeník.cz

Nejde jen o magazín – je to stránka, která reflektuje ženský život ve všech jeho úhlech. Ať už čtenářky zajímá každodenní realita domácnosti, vztahy, móda, krása nebo horoskopy, najdou tu přístupná vyprávění s lidskou tváří. Rozsah témat sahá od kuriózních lifestylových událostí, přes praktické...

Všechny články tohoto autora →
DámskýDeník.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.