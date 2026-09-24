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Předpověď na zimu 2026 se mění: Máme se připravit na úplně jiné počasí, než se původně tvrdilo

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Letošní zima může být jiná, než se původně čekalo. Modely ukazují na možnost nadprůměrného sněžení ve střední Evropě.
Sníh

Sníh

Zdroj: Fotografie: Pexels
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Světkreativity

Nejde tu o suché návody, ale o sousedskou inspiraci podaná s nadhledem. Jednoho dne vás tu může zaujmout recept na rychlou cuketovou buchtu, druhý den vás zas pohltí příběh o ztraceném prstenu, který po patnácti letech překvapivě našli na farmě – a ještě si nad tím připijete čajem. Články...

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