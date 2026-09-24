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Máme rádi Česko: Kotek od hlavy po paty v džínovině a negativní dopad na mladého herce kvůli sledování pořadu

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Vojta Kotek a Jakub Prachař rozjeli v Máme rádi Česko nečekanou debatu. Řeč padla na podivné džínové modely, rozřezané učebnice i utrpení mužů v divadle.
Máme rádi Česko

Máme rádi Česko

Zdroj: FOTO:Distr. FTV Prima
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