Zapomenutá baterie v garáži vás přijde na tisíce. Běžný zimní zlozvyk drahý článek nenávratně zabije

S koncem podzimních prací na zahradě putují sekačky, křovinořezy, plotostřihy i akumulátorové vrtačky na zimní odpočinek do kůlen a nevytápěných garáží. Pokud v nich ale necháte vložené moderní lithiové akumulátory, na jaře vás může čekat nepříjemné překvapení v podobě mrtvé baterie, kterou nabíječka odmítne nabít. Mráz a nesprávný stav nabití totiž spouští hluboké podvybití, které ochranná elektronika vyhodnotí jako nevratné poškození.
Zatímco u benzinového nářadí většina kutilů a zahrádkářů pamatuje na vypuštění starého paliva z karburátoru, u akumulátorových strojů panuje falešný pocit bezúdržbovosti. Akumulátorové nářadí se jednoduše odloží na polici do nevytápěného zahradního domku nebo plechové garáže a nikdo se o něj několik měsíců nestará. S příchodem jara a prvního sečení trávy však nastává šok: po zasunutí akumulátoru do nabíječky se místo zeleného světla rozbliká červená chybová kontrolka a baterie nejeví žádné známky života. Kde se stala chyba?
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Lithium-iontové akumulátory (Li-Ion), které dnes pohánějí prakticky veškeré ruční nářadí, elektrokola i zahradní techniku, jsou tvořeny sériově a paralelně zapojenými válcovými články standardizovaných rozměrů, nejčastěji typu 18650 nebo novějšího většího typu 21700. Uvnitř každého článku se nachází kapalný organický elektrolyt, který umožňuje pohyb lithiových iontů mezi kladnou a zápornou elektrodou.
Při poklesu okolní teploty pod bod mrazu kapalný elektrolyt výrazně houstne. Elektrochemické reakce se zpomalují, vnitřní odpor článku prudce roste a schopnost iontů pronikat do elektrod klesá. Pokud je promrzlá baterie vystavena teplotám hluboko pod nulou po dobu několika týdnů, dochází k urychlení nežádoucího samovybíjení. Skutečná katastrofa však nastává ve chvíli, kdy vlivem chladu a nečinnosti klesne napětí článku pod kritickou bezpečnostní mez.
Baterie nářadí by se před zimou nikdy neměla ukládat vybitá na nulu, ale ani nabitá na sto procent. Pojistka BMS: proč nabíječka na jaře hlásí chybu
V každém akumulátorovém bloku se nachází inteligentní řídicí obvod zvaný Battery Management System (BMS). Tato elektronika nepřetržitě monitoruje napětí na jednotlivých článcích, teplotu i odebíraný proud. Jmenovité napětí běžného lithiového článku činí 3,6 až 3,7 V, přičemž plně nabitý článek dosahuje 4,2 V.
Když napětí článku klesne pod 2,5 V (u některých typů pod 2,0 V), dochází k nebezpečnému jevu: měděná nosná mřížka anody se začíná rozpouštět do elektrolytu. Při následném pokusu o nabití se rozpuštěná měď vysráží v podobě mikroskopických jehliček (kovových dendritů), které mohou propíchnout jemný separátor mezi elektrodami a způsobit vnitřní zkrat provázený zahořením článku. Z tohoto důvodu má systém BMS naprogramovanou nekompromisní bezpečnostní ochranu: jakmile napětí spadne pod mezní hodnotu, elektronika článek trvale softwarově uzamkne. Na jaře nabíječka baterii vůbec nerozpozná a odmítne do ní pustit proud.
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V obavách z vybití se mnoho majitelů dopouští druhého extrému: baterii před uložením do skříně nabijí do plné kapacity. Pro lithiovou chemii je však dlouhodobé skladování ve stoprocentně nabitém stavu téměř stejně škodlivé jako hluboké vybití.
Při plném nabití panuje na elektrodách vysoké napětí 4,2 V a v článku vládne vysoký chemický potenciál. Během několikaměsíční nečinnosti dochází k oxidaci katodového materiálu a postupné ztrátě aktivního lithia. Výsledkem je, že baterie po zimě sice funguje, ale její reálná kapacita a výkon nevratně klesnou o desítky procent. Podobná pravidla přesného řízení napětí platí i v automobilovém světě, kde dlouhodobé podbíjení ničí desky, jak jsme vysvětlili u
údržby olověné autobaterie před mrazy. Uvnitř každého bateriového bloku jsou články 18650. Pokud jejich napětí v mrazu klesne pod 2,5 V, elektronika je uzamkne. Správný postup zazimování: pravidlo padesáti procent
Udržet zahradní i dílenské akumulátory v perfektní kondici po celou zimu vyžaduje dodržet čtyři jednoduché kroky, které doporučují i přední výrobci techniky:
Vyjměte baterii ze stroje: Nikdy nenechávejte akumulátor zacvaknutý v těle sekačky, pily ani vrtačky. Většina moderních strojů má v sobě pohotovostní elektroniku, která odebírá nepatrný klidový proud. Během čtyř měsíců tento mikroskopický odběr spolehlivě stáhne baterii do hlubokého podvybití. Kontakty očistěte suchým hadříkem od prachu a zbytků trávy. Nastavte úroveň nabití na 40 až 60 procent: Jak uvádí v technickém rádci výrobce zahradní techniky Stihl, pro dlouhodobé skladování je ideální stav nabití přibližně v polovině kapacity. Na běžném LED indikátoru to odpovídá dvěma rozsvíceným kontrolkám ze čtyř. V tomto stavu mají články napětí kolem 3,8 V, při kterém je chemická degradace nejpomalejší. Skladujte v suchu a při teplotě 10 až 20 stupňů: Baterie odneste do domu, vytápěné dílny, suchého sklepa nebo technické místnosti. Zásadní je, aby teplota neklesla pod bod mrazu a v místnosti nekondenzovala vlhkost, která by mohla způsobit korozi kontaktů a zkrat na desce BMS. Pozor na jarní nabíjení v chladu: Po zimě nechte baterii nejprve několik hodin odpočinout při pokojové teplotě a teprve poté ji nabijte na sto procent těsně před zahájením práce. Nikdy nenabíjejte podchlazený akumulátor přinesený přímo ze zimy, hrozí pokovení anody lithiem. Spolu s kontrolou mechanických částí a nožů, jak jsme popsali u zazimování zahradní techniky a sekaček, tak zajistíte stoprocentní start do nové sezóny. shrnutí
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Přenesení akumulátorů ze zahradní kůlny do vytápěného domu zabere dvě minuty, ale ušetří tisíce korun za nákup nových baterií. Ponechání článků v mrazu spouští hluboké podvybití, které ochranná elektronika vyhodnotí jako bezpečnostní riziko a baterii nevratně uzamkne. Uložením vyjmutého akumulátoru v suchu při pokojové teplotě a s nabitím na polovinu kapacity zajistíte, že na jaře vaše sekačka i vrtačka naskočí na první stisknutí spouště s plnou silou.
Zdroje fotografií akumulatorova_zahradni_sekacka_baterie: Famartin / Wikimedia CC 4.0 vyjimatelna_li_ion_baterie_aku_naradi: Ivan Radic / Wikimedia CC 2.0 lithiove_akumulatorove_clanky_18650: Dennis b / volné dílo