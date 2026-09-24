Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
6 min

Brutální termobarická smrt trhá vojákům plíce. Ruské ocelové monstrum se mění v apokalyptickou past

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Ruský těžký plamenometný systém TOS-1A Solncepjok patří k nejobávanějším zbraním na ukrajinském bojišti. Zbraň postavená na podvozku tanku T-72 nevystřeluje klasické plameny, ale salvu čtyřiadvaceti těžkých raket s termobarickou hlavicí. Výbuch aerosolového mraku vytvoří ohnivou kouli o teplotě tří tisíc stupňů a následné brutální vakuum,…
Odpálení salvy termobarických raket z těžkého plamenometného systému TOS-1A Solncepjok

Odpálení salvy termobarických raket z těžkého plamenometného systému TOS-1A Solncepjok

Zdroj: Vitaly V. Kuzmin / Wikimedia CC 4.0
Reklama
Další články z Zbrojopis
Brutální zbraň, která dostala křídla. Nejděsivější americký bitevník přežije i roztržení raketou
Brutální zbraň, která dostala křídla. Nejděsivější americký bitevník přežije i roztržení raketou
Co se stane, když padne velení v Moskvě? Ruská „Mrtvá ruka“ spustí peklo i bez živých generálů
Co se stane, když padne velení v Moskvě? Ruská „Mrtvá ruka“ spustí peklo i bez živých generálů

Mýty o sovětském systému Perimetr často vykreslují všemocnou umělou inteligenci, která v případě války sama...

Vypálí smrtící salvu a okamžitě prchá. Český dělostřelecký kolos uniká ruské odvetě o pouhé sekundy
Vypálí smrtící salvu a okamžitě prchá. Český dělostřelecký kolos uniká ruské odvetě o pouhé sekundy

Samohybná kanónová houfnice DANA vz. 77 patřila v době svého vzniku k nejodvážnějším dělostřeleckým...

Největší potupa amerických tajných služeb. Sověti propašovali ničivý odposlech v nevinném dárku od dětí
Největší potupa amerických tajných služeb. Sověti propašovali ničivý odposlech v nevinném dárku od dětí

V srpnu 1945 darovali sovětští pionýři americkému velvyslanci v Moskvě nádhernou dřevěnou řezbu Velké...

Brutální dřina za volantem a nulový komfort. Stará vojenská bestie přesto strčila do kapsy moderní techniku
Brutální dřina za volantem a nulový komfort. Stará vojenská bestie přesto strčila do kapsy moderní techniku

Praga V3S byla pomalá, hlučná a nepohodlná. V terénu však těžila z portálových náprav, jednoduché...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Zbrojopis

Zbrojopis.cz se vydává do historie i současnosti vojenské techniky. Představuje slavné i méně známé tanky, letadla, obrněná vozidla, zbraně a další vybavení a vysvětluje, jak fungovaly, proč vznikly a co rozhodovalo o jejich úspěchu či neúspěchu. Vedle technických zajímavostí se věnuje také...

Všechny články tohoto autora →
Zbrojopis
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.