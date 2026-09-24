Staré kovové zárubně nemusíte vybourat. Nový nátěr nebo obklad je dokáže změnit k nepoznání

Staré kovové zárubně mají jednu pozoruhodnou vlastnost. Zatímco dveře už jste možná několikrát vyměnili, podlahu položili novou a stěny přemalovali, ony pořád drží. A pokud pocházejí z panelákového bytu, dost možná na sobě nesou několik vrstev barvy, škrábance a další připomínky předchozích desetiletí. Vybourání přitom není jediná možnost. Když jsou zárubně pevné, rovné a bez vážné koroze, můžete je zbrousit a znovu natřít, případně starý kov úplně schovat pod obložku.
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Kovové, přesněji většinou ocelové zárubně se ve starších domech a panelových bytech používaly ve velkém. A není těžké pochopit proč. Jsou pevné, odolné a při správném osazení vydrží opravdu dlouho. Problém obvykle nebývá v jejich funkčnosti, ale ve vzhledu. Oprýskaný béžový nebo krémový lak vedle nové podlahy a čerstvě vymalovaných stěn najednou vystoupí mnohem víc než před rekonstrukcí.
Než vytáhnete brusku, podívejte se na jejich stav
Ne každá zárubeň si zaslouží další nátěr. Nejdříve zkontrolujte, zda je pevná, není výrazně deformovaná a dveře se bez problémů zavírají. Pozornost věnujte především spodní části u podlahy, kde se může objevit koroze.
Drobné škrábance, odřeniny nebo několik starých vrstev barvy jsou řešitelné. Jiná situace nastává, pokud je rám výrazně zkorodovaný, prasklý, uvolněný nebo natolik křivý, že dveře drhnou či nedovírají. Nová barva takové problémy pouze zakryje a obložka je sama o sobě také nespraví. Výrobci obkladových systémů proto doporučují nejprve ověřit, zda původní konstrukce dobře drží tvar a plní svou funkci.
Pokud je všechno v pořádku, můžete vybírat mezi dvěma hlavními cestami. Levnější je renovace nátěrem. Dražší, ale vzhledově výraznější proměnu nabídne obklad staré kovové zárubně.
Zdroj: iStock Nový nátěr zvládnete i svépomocí
Jestli jsou futra rovná a vadí vám především jejich barva, není důvod pouštět se do velké rekonstrukce. Dobře provedený nový nátěr dokáže udělat překvapivě velký rozdíl. Nejdůležitější část práce ovšem přichází ještě před otevřením plechovky s barvou.
Starý povrch je potřeba důkladně umýt a odmastit. Potom přijde na řadu broušení. Nemusíte za každou cenu odstranit všechnu původní barvu až na holý kov, pokud starý nátěr dobře drží. Pryč ale musí všechna odlupující se a nesoudržná místa. Zbytek povrchu se přebrousí, aby byl hladký a nový nátěr měl na čem držet.
Pečlivě zabruste hlavně přechody mezi místy, kde stará barva zůstala, a částmi, odkud jste ji odstranili. Jinak se mohou po natření objevit nevzhledné hrany.
Prach po broušení důkladně odstraňte a povrch znovu odmastěte. A vyplatí se oblepit okolní stěny i podlahu. Pět minut s malířskou páskou je příjemnějších než následné seškrabávání barvy z nové podlahy.
Rez nestačí jednoduše přetřít
Pokud při broušení narazíte na rez, věnujte jí větší pozornost. Zkorodované místo je potřeba očistit až na pevný podklad a podle zvoleného nátěrového systému ošetřit vhodným antikorozním základem. Teprve potom přijde vrchní barva.
U samotného výběru nátěru se řiďte doporučením konkrétního výrobce. Některé barvy na kov vyžadují samostatný základní nátěr, jiné jsou víceúčelové. Kombinovat náhodně základ od jednoho výrobce a vrchní barvu s jinými požadavky se nemusí vyplatit. Barvu nanášejte raději v několika tenčích vrstvách než v jedné silné. Právě silná vrstva má větší sklon ke stékání a na úzkých hranách zárubní je každá kapka vidět.
Bílá není jediná možnost
Když už se do natírání pustíte, nemusíte automaticky sahat po bílé. U starších kovových zárubní může být barva naopak jejich největší výhodou.
Černé nebo antracitové rámy dobře fungují v moderních a industriálně laděných interiérech. Zajímavě může vypadat také tmavě zelená, modrá, béžová nebo některý z tlumených zemitých odstínů. Zárubně lze sladit s dveřmi, ale také se stěnou, takže nebudou tolik vystupovat.
Pokud máte doma několik dveří vedle sebe, vyplatí se řešit je jako celek. Každé futro v jiné barvě dokáže chodbu rozdrobit mnohem víc než samotný fakt, že jde o staré kovové zárubně.
Nechcete natírat? Staré futro se dá jednoduše schovat
Druhou možností je takzvaný OKZ neboli obklad kovové zárubně. Původní ocelová konstrukce zůstává ve zdi a překryje ji nová obložková zárubeň. Nemusíte tedy kovový rám vysekávat ze zdiva a následně opravovat okolní omítku. Výsledek pak na první pohled vypadá podobně jako běžná moderní obložková zárubeň a povrch lze sladit s novými dveřmi. Existují varianty pro standardní kovová futra i užší panelákové typy. V některých situacích lze použít také pouze částečný obklad. Má to ovšem i své limity. Obklad ukrojí část průchozího otvoru, takže před objednávkou potřebujete přesně změřit jeho šířku a výšku i tloušťku stěny. U starších bytů navíc není neobvyklé, že otvor není všude úplně stejný. Výrobci proto doporučují šířku kontrolovat na více místech.
Zdroj: Bauhaus Obklad nevyřeší křivé dveře
Možnost překrýt staré futro bez bourání zní lákavě, ale není vhodná úplně všude. Pokud jsou zárubně výrazně křivé, dveře kvůli nim nedovírají nebo je kov hluboce napadený korozí, je lepší nejdříve řešit samotnou konstrukci. Jinými slovy: obklad umí výborně vyřešit vzhled, nikoli závažnou konstrukční vadu.
Co tedy vybrat?
Pokud jsou zárubně rovné, dveře fungují a vadí vám hlavně zašlá barva, začala bych nátěrem. Je to nejlevnější cesta a při pečlivé přípravě může výsledek vydržet řadu let. Navíc máte téměř neomezený výběr barev. Obklad dává větší smysl ve chvíli, kdy měníte také dveře a chcete, aby celý komplet působil jednotně. Výhodou je, že staré nátěry, drobné nerovnosti a typický vzhled kovových futer úplně zmizí, aniž byste je museli vybourat. Obkladové systémy se montují přímo kolem původního rámu a obejdou se bez hrubých stavebních zásahů.
A pokud jsou futra silně zkorodovaná, pokřivená nebo uvolněná, nemá příliš cenu zachraňovat je za každou cenu. V takovém případě už je na místě zvážit jejich odstranění a novou zárubeň.
Zdroj: barvy-na-drevo.cz, ceskykutil.cz, diycesky.cz, sepos.cz