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Objevili jsme letenky z Prahy za cenu oběda. Do některých evropských měst se nyní dostanete za necelých 400 korun

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Podzimní ceny některých jednosměrných letenek z Prahy se dostaly na několik stovek korun. Cenový přehled aktualizovaný 23. září uvádí Palermo a Londýn od 15 eur, Kodaň od 16 eur a Katánii od 17,99 eura. Při současném kurzu jde přibližně o 366, 391 a 439 korun. Nejnižší tarify jsou navázané na konkrétní podzimní termíny a jejich cena se může rychle měnit.
Objevili jsme letenky z Prahy za cenu oběda. Do některých evropských měst se nyní dostanete za necelých 400 korun

Objevili jsme letenky z Prahy za cenu oběda. Do některých evropských měst se nyní dostanete za necelých 400 korun

Zdroj: generováno
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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