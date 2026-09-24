Světlana Nálepková poslala vzkaz všem kritikům: Důvod, proč podporuje prezidenta, mnohé pobouřil

Světlana Nálepková před časem napsala, že podporuje prezidenta, a pod příspěvkem to vřelo. Nyní řekla, že názor nemění, ale s kritikou si hlavu neláme.
Herečka a zpěvačka Světlana Nálepková na jaře sdílela fotografii prezidenta Petra Pavla. Připojila k ní myšlenku, že ji těší pozitivní změna a že by si Česko snad příště mohlo zvolit lepší vládu. To stačilo na pořádně živou reakci. Nyní se k celé věci znovu vyjádřila, jak jsme na In-Lifestyle zaznamenali.
Nálepková čelila ostrým reakcím, spor ale sahá dál
Nálepková tehdy říkala, že podobnou odezvu na svých sociálních sítích dosud nezažila. Překvapilo ji hlavně množství negativních komentářů. Nyní pro Super.cz řekla, že se situace uklidnila, ačkoli ona sama názory nezměnila. „Já si z toho nic nedělám, mě nic nerozhází. Ať si o mně myslí každý, co chce. Patří to k veřejnému životu,“ řekla.
Pro část veřejnosti je Petr Pavel symbolem klidnějšího výkonu politiky, určitého řádu a prozápadního směřování. Jiní ho naopak vnímají jako představitele směru, se kterým se neztotožňují. A když se do takového sporu vloží známá osobnost, stačí někdy opravdu málo, aby se její slova začala brát jako přihlášení k jedné straně.
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Proč se debata tak rychle zvrhne
U podobných sporů nejde ve skutečnosti jen o jednu fotografii nebo jednu větu. Politika se dotýká peněz, bezpečnosti, školství, války, budoucnosti dětí i toho, kam má země podle lidí směřovat. Není proto až tak překvapivé, že reakce bývají mnohem osobnější než třeba hádka o to, komu člověk fandí ve sportu.
Lidé navíc často nereagují jen na konkrétní názor. Rychle si druhého zařadí podle toho, na čí straně podle nich stojí. Známá osobnost pak celý spor ještě zesílí. Někdo souhlasí, jiný nesouhlasí a další si pod její příspěvek přijde vyřídit vlastní frustraci. Světlana Nálepková v tom není žádnou výjimkou.
Její postoj navíc nevznikl ze dne na den. Už dříve v rozhovoru pro PrahaIN mluvila o tom, že jí současný styl české politiky vadí a že nechce v čele státu lidi, kterým nedůvěřuje. Její současná slova tedy nejsou žádným náhlým obratem, spíš pokračováním toho, co říkala už dříve.
A právě tady je možná důvod, proč podobné příspěvky vyvolávají tak silné reakce. Nejde totiž jen o dva politické tábory. Pro mnoho lidí představují rozdílné hodnoty, představu o směřování země i o tom, jak by měl vypadat jejich vlastní život. Když se pak ke své straně názorově přihlásí známá tvář, lidé často nereagují jen na ni, ale i na všechno, co si s jejím názorem spojují.
Nálepková přitom říká, že si z kritiky nic nedělá a považuje ji za součást veřejného života. A vlastně tím sama vystihla něco, co je u podobných střetů docela očekávatelné. Když známá osobnost veřejně řekne, jaký názor zastává, ozvou se pochopitelně i ti, kteří to vidí úplně jinak.
Autorský text redakce In-Lifestyle.cz
Tento příspěvek Světlana Nálepková poslala vzkaz kritikům: Za prezidentem stojí i nadále a přála by si lepší vládu byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.