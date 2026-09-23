Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
2 min

Babiččin česnek byl starý 3 roky a chutnal jako čerstvý. Celý trik je ve způsobu, jakým ho zaplete do copu

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Odhalte tajemství úspěšného skladování česneku. Díky tomuto jednoduchému triku vám vydrží až do příští sezóny.
Čím hnojit česnek na jaře, aby byly jeho palice opravdu obří

Čím hnojit česnek na jaře, aby byly jeho palice opravdu obří

Zdroj: Depositphotos
Reklama
Další články z Chalupáři-Zahrádkáři
Sibiřské zlato roste na českých keřích a většina lidí kolem něj chodí bez povšimnutí. Obsahuje 190 látek, které tělo na podzim potřebuje
Sibiřské zlato roste na českých keřích a většina lidí kolem něj chodí bez povšimnutí. Obsahuje 190 látek, které tělo na podzim potřebuje
Na podzim se záněty močových cest vracejí nejčastěji. Domácí směs z petrželky a citrónu je přírodní antibiotikum za pár korun
Na podzim se záněty močových cest vracejí nejčastěji. Domácí směs z petrželky a citrónu je přírodní antibiotikum za pár korun

Každý podzim se v diskusních fórech i na lifestylových webech vrací jednoduchý recept: petržel, citron, med...

Mouka nasypána kolem mraveniště zablokuje feromony a kolonie se rozpadne. Stačí jedna podmínka, jinak se vrátí do týdne
Mouka nasypána kolem mraveniště zablokuje feromony a kolonie se rozpadne. Stačí jedna podmínka, jinak se vrátí do týdne

Osvědčené lidové prostředky vám pomohou zatočit s celou řadou škůdců. Například mouka nebo měsíček skvěle...

Většina zahrádkářů starý vyvýšený záhon zbourá a postaví nový. Stačí přitom jedna surovina z kompostu a půda ožije za týden
Většina zahrádkářů starý vyvýšený záhon zbourá a postaví nový. Stačí přitom jedna surovina z kompostu a půda ožije za týden

Každé jaro se opakuje stejný scénář. Zahrádkář odkryje vyvýšený záhon, uvidí sesedlou náplň, bledé zbytky...

Většina majitelů kotlů netuší, v jaké emisní třídě topí. Od září jim za to hrozí pokuta až 50 000 Kč a dotace budou nižší
Většina majitelů kotlů netuší, v jaké emisní třídě topí. Od září jim za to hrozí pokuta až 50 000 Kč a dotace budou nižší

Plánováním dopředu a využitím dostupných zdrojů můžete plynule přejít na nový systém, aniž byste si udělali...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

Články z Chalupari-Zahradkari.cz nabízejí praktický pohled na vše, co souvisí s bydlením, zahradou, údržbou domu i radostmi chatařského života. Obsah je určen čtenářům, kteří ocení jednoduché návody, chytré vychytávky, přírodní postupy a zkušenosti vycházející z každodenní praxe. Nechybí tipy na...

Všechny články tohoto autora →
Chalupáři-Zahrádkáři
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.