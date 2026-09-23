Babiččin česnek byl starý 3 roky a chutnal jako čerstvý. Celý trik je ve způsobu, jakým ho zaplete do copu

Česnek patří bezesporu mezi jednu z nejzdravějších a nejoblíbenějším plodin, které si můžete na své zahrádce vypěstovat. Nejenže je
skvělým dochucovadlem, s nímž okořeníte téměř jakýkoliv pokrm, ale navíc obsahuje velké množství vitamínů a dalších prospěšných látek, kterými velmi pozitivně působí na lidské zdraví. Česnek pro zdraví
Ceněný je zejména pro své antibiotické účinky. Pokud sklizený česnek správně uskladníte, vydrží vám podle odborného webu
MNU klidně i několik měsíců. Takto ukládá česnek i moje babička a vždy jí vydrží až do jara. Jak si vychutnat česnek i v zimě
Existuje několik způsobů, jak si zajistit přísun česneku i v zimním období, aniž byste jej museli neustále kupovat. Kromě toho,
že jej správně uskladníte a zajistíte mu ty nejlepší podmínky, ho můžete vypěstovat i na parapetu, jak už Chalupáři-Zahrádkáři informovali. Jaká pravidla při jeho pěstování dodržovat a jak přesně postupovat jsme rozepsali již v dřívějším článku na Chalupáři-Zahrádkáři. Podzimem tak vaše sezóna nutně skončit nemusí a čerstvou zeleninu si můžete vychutnávat i nadále. Zdroj fotografie: Pixabay Dopřejte si i uprostřed zimy bezchybné zásoby domácího voňavého česneku – stačí ho jen správně uskladnit. Zásady skladování potravin
Důležitou roli hrají podle webu
TopRecepty především podmínky, ve kterých sklizené ovoce a zeleninu uchováváte. Obecně se doporučuje jejich uložení na tmavé a chladné místo. Velmi nepříznivě však na ně působí vlhkost.
Z toho důvodu je potřeba zajistit v místnosti výměnu vzduchu. Velmi špatně se mu daří
i v lednici, o čemž jsme psali už dříve na stránkách Chalupáři-Zahrádkáři, a jak potvrzuje i naše čtenářka Jana S. ze Zábřehu: „V lednici česnek vždy brzy začne hnít a plesnivět vinou vysoké vlhkosti.“ Zdroj fotografie: Pixabay Jak na skladování česneku, pokud ho spletete do copů, vydrží čerstvý klidně celý rok. Pomůže zapletení do copu
Trvanlivost česneku ještě prodloužíte, pokud mu ponecháte jeho suché listy. Ty už poté jen stačí zaplést do copu tak, aby hlavičky česneku zůstaly pěkně na povrchu. Pak už jen cop zavěste na dobře větrané místo a z jeho báječné chuti se můžete těšit klidně rok.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři