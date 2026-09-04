Seniorovi bude v roce 2027 přesně 80 let. Nové zvýšení penze se ho může týkat jinak než člověka, kterému je už 85

Český důchodový systém dnes zná zvláštní zvýšení penze, které není navázané na inflaci, mzdy ani klasickou lednovou valorizaci. Rozhodující je pouze dosažený věk. Podle současných pravidel se procentní výměra důchodu při dosažení 85 let zvyšuje o 1 000 korun měsíčně a při dosažení 100 let o další 2 000 korun. Vláda nyní navrhuje tento systém od roku 2027 rozdělit do více etap, aby se část peněz dostala k seniorům dříve.
Pokud novela projde legislativním procesem v navrženém znění, nově by se důchod zvyšoval už při dosažení 80 let. Další navýšení by následovalo v pětaosmdesáti, devadesáti a pětadevadesáti letech. V každém z těchto věků by šlo o 500 korun měsíčně. Při dosažení 100 let by následovalo zvýšení o 1 000 korun. Jednotlivé částky by se přitom postupně sčítaly.
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Osmdesáté narozeniny by nově mohly znamenat 500 korun navíc
Představme si seniora narozeného v roce 1947, kterému bude během roku 2027 přesně 80 let. Podle současných pravidel jeho osmdesáté narozeniny samy o sobě výši důchodu nijak nemění. Na věkové zvýšení by musel čekat až do 85 let.
Navrhovaná úprava tento princip mění. Jestliže například senior oslaví osmdesátiny 18. června 2027, procentní výměra jeho důchodu by se zvýšila o 500 korun už od prvního dne června. Není tedy rozhodující konkrétní den narozenin. Podle návrhu má zvýšení náležet od prvního dne kalendářního měsíce, ve kterém příjemce důchodu příslušné věkové hranice dosáhne.
Toto zvýšení je navíc potřeba oddělovat od běžné valorizace důchodů. Lednová valorizace se vztahuje na vyplácené důchody podle obecných zákonných pravidel a její výše vychází především z vývoje cen a dalších parametrů stanovených zákonem. Věkové zvýšení má naproti tomu vzniknout kvůli samotnému dosažení stanoveného věku. Senior tak může během jednoho roku zaznamenat oba mechanismy, každý ale z jiného důvodu.
Člověk, kterému už bylo 85 let, je v jiné situaci
Na první pohled by se mohlo zdát, že pokud se od roku 2027 zavede zvýšení o 500 korun v 80 a následně v 85 letech, dostanou další peníze také všichni lidé, kterým už bylo pětaosmdesát. Tak tomu ale podle návrhu být nemá.
Senior, který dosáhl 85 let ještě podle současných pravidel, už získal zvýšení procentní výměry o 1 000 korun měsíčně. Nový systém by přitom při postupném průchodu hranicemi 80 a 85 let vedl ke stejnému výsledku. V osmdesáti by člověk získal 500 korun a v pětaosmdesáti dalších 500 korun. Celkově tedy rovněž 1 000 korun měsíčně.
Právě proto návrh obsahuje přechodná pravidla, která mají zabránit tomu, aby někdo dostal stejnou část věkového navýšení podruhé pouze proto, že se změnil systém. Člověk, kterému bude k poslednímu dni roku 2026 například 86 nebo 87 let a tisícikorunové zvýšení už dostal při dosažení 85 let, nemá podle navrhovaného přechodného mechanismu získat od ledna 2027 dalších 500 korun jen kvůli zavedení nové hranice od 80 let.
Rozdíl mezi osmdesátníkem a pětaosmdesátníkem tedy není v tom, že by stát chtěl jedné skupině přidat a druhé část peněz odebrat. Jde především o jiné načasování stejného systému. Nová úprava má část podpory posunout do nižšího věku.
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Někteří senioři by dostali peníze hned od ledna
Zajímavá situace nastane u lidí, kteří už budou mít 80 let před začátkem roku 2027, ale ještě jim nebude 85. Ti by totiž jinak nové zvýšení v osmdesáti úplně minuli.
Vládní návrh proto počítá s jejich dorovnáním. Pokud bude člověku k 31. prosinci 2026 alespoň 80, ale méně než 85 let, procentní výměra jeho důchodu se má od 1. ledna 2027 zvýšit o 500 korun. Podobné přechodné ustanovení se týká také některých lidí mezi 90 a 100 lety.
Například senior, kterému bylo 82 let už v roce 2026, tedy nemusí čekat, až dosáhne další věkové hranice. Pokud novela začne platit v navrhované podobě, prvních 500 korun věkového zvýšení by získal od ledna 2027. Až následně dosáhne 85 let, přibylo by mu podle nového systému dalších 500 korun.
Jiný průběh by měl člověk, kterému bude 80 až během roku 2027. Ten nesplní podmínku přechodného dorovnání k poslednímu dni roku 2026 a částka 500 korun se mu začne připočítávat až v měsíci jeho osmdesátých narozenin.
Systém pokračuje také v 90 a 95 letech
Změna se neomezuje pouze na první dvě hranice. Návrh počítá s pokračováním systému vždy po pěti letech. Po zvýšení o 500 korun v 80 letech a dalších 500 korunách v 85 letech by následovalo dalších 500 korun při dosažení 90 let a stejná částka v 95 letech.
V okamžiku dosažení 95 let by tak člověk postupně získal na základě věku celkem 2 000 korun měsíčně navíc. Ve 100 letech by přibyla další tisícikoruna a kumulované věkové navýšení by dosáhlo 3 000 korun měsíčně. Právě stejnou celkovou částku umožňuje nynější systém dosáhnout kombinací tisícikorunového navýšení v 85 letech a dvoutisícového zvýšení ve stovce. Rozdíl tedy spočívá především v tom, že podle nového návrhu by senior dostával část peněz postupně a podstatně dříve.
Přechodná pravidla pamatují například i na lidi, kterým bude na konci roku 2026 alespoň 90, ale ještě ne 95 let. Těm má být od ledna přidáno 500 korun. U lidí mezi 95 a 100 lety má přechodné navýšení činit 1 000 korun, aby jejich celková věková podpora odpovídala novému odstupňování.
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Zatím jde o návrh, nikoliv o definitivně platné pravidlo
Pro seniory je důležité ještě jedno upozornění. K začátku září 2026 nejde o účinný zákon. Vláda návrh schválila a 27. července jej předložila Poslanecké sněmovně jako sněmovní tisk 270. Podle aktuálního stavu čeká novela na projednání v prvním čtení a na program Sněmovny je navržena od 8. září. Aby pravidla skutečně začala od 1. ledna 2027 platit, musí návrh projít celým legislativním procesem.
Právě proto není správné tvrdit, že každý osmdesátiletý senior už má pětistovku od roku 2027 jistou. Přesnější je říci, že s takovým rozšířením věkového navyšování počítá vládní novela. Pokud bude schválena v současné podobě, bude mít přesný rok narození a měsíc narozenin pro některé seniory přímý dopad na to, kdy se jejich penze zvýší.
Pro člověka, kterému bude v roce 2027 teprve 80 let, by změna znamenala skutečnou novinku. Poprvé by mohl získat věkové zvýšení o 500 korun už v měsíci svých osmdesátých narozenin. Senior, kterému je už nyní 85 let a tisícikorunové navýšení podle dosavadních pravidel pobírá, je naopak v jiné výchozí situaci. Nový systém mu nemá automaticky přidat další pětistovku jen proto, že se hranice nově rozděluje do více etap.
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