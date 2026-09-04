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Seniorovi bude v roce 2027 přesně 80 let. Nové zvýšení penze se ho může týkat jinak než člověka, kterému je už 85

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Rok 2027 může přinést důležitou změnu pro nejstarší důchodce. Vláda navrhuje rozšířit takzvané věkové navyšování penzí už na lidi od 80 let. Neznamená to ale, že každý senior nad touto hranicí dostane od ledna automaticky stejnou částku navíc. Rozhodovat bude přesný věk i to, zda už člověk zvýšení získal podle dosavadních pravidel.
Nové zvýšení penze se ho může týkat jinak než člověka, kterému je už 85.

Nové zvýšení penze se ho může týkat jinak než člověka, kterému je už 85.

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Byznys trendy

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