Ondřej Sokol si splní malý formulový sen. Zamíří do studia Nova Sport

Ondřej Sokol si splní malý formulový sen. Zamíří do studia Nova SportPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Nova Sport přivítá ve formulovém studiu Ondřeje Sokola, dlouholetého fanouška F1.
Ferrari čeká nejdůležitější víkend v roce, k domácímu prvenství po roční pauze má přispět také vylepšená...
Už několik dní víme, že Monza neuvidí na pole position stát domácího pilota. Andreu Kimiho Antonelliho...
Rozhodnutí Maxe Verstappena setrvat u Red Bullu výrazně stabilizovalo situaci na jezdeckém trhu. Výkonný...
Úřadující mistr světa Lando Norris zakládá svůj vlastní tým, se kterým bude od roku 2027 závodit v...
Web přináší aktuální informace, analýzy a komentáře z prostředí Formule 1, doplněné o novinky z dalších motoristických disciplín. Čtenáři zde najdou zprávy z paddocku, přehled výsledků, rozhovory s jezdci i pohledy do zákulisí týmů a závodní techniky. Články kombinují aktuální dění s...Všechny články tohoto autora →