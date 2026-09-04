Nový model EarlyDetect dokáže rozpoznat nenápadné změny na Slunci ještě před vznikem viditelné aktivní oblasti. V testech dosáhl průměrného předstihu 9,24 hodiny. Jednou by mohl pomoci zpřesnit varování před kosmickým počasím.
AI odhalí skryté změny na Slunci 9 hodin předtím, než je vůbec uvidíme
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