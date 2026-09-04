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Jak často byste měli měnit své spodní prádlo. 90 % Čechů to nedělá ani náhodou

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Většina z nás vyměňuje spodní prádlo až ve chvíli, kdy se doslova rozpadne. Přitom opotřebená látka skrývá tisíce bakterií a může způsobit vážné zdravotní potíže.
Jak často byste měli měnit své spodní prádlo. 90 % Čechů to nedělá ani náhodou

Jak často byste měli měnit své spodní prádlo. 90 % Čechů to nedělá ani náhodou

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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