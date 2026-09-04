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Nový web EDC má usnadnit cestu k sdílení elektřiny, akumulaci i flexibilitěPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Elektroenergetické datové centrum (EDC) spustilo nové webové stránky. Reaguje tak na rychlý růst sdílení elektřiny i rozšíření svých služeb o…
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Tento měsíc k nám začne proudit norská ropa. A bude ji hodně
Tříletá smlouva s Equinorem počítá s dodávkami v rozmezí od pěti do více než devíti milionů tun ropy ročně...
Čtvrtkilometrový výtah na stěně kaňonu zkrátil dětem cestu do školy
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Společnost OEZ ze skupiny Siemens bude v letech 2026 a 2027 pokračovat v podpoře Letohradu. Na projekty v...
Protivzdušná obrana proti komárům míří do prodeje
Na trhu se objevuje poněkud neobvyklý způsob, jak se zbavit komárů. Systém Photon Matrix Blue Laser...
Volty.cz osloví všechny, kdo mají blízko k technice, elektrotechnice a chytrým řešením. Web sleduje novinky ze světa elektrotechniky, energetiky, průmyslových technologií i moderních domácností. Zajímá se o inovace, úsporná řešení, elektroauta i budoucnost energetiky – srozumitelně a bez...Všechny články tohoto autora →
Koblížky plněné marmeládou a pečené v troubě bez zbytečného smažení v oleji
Cooky.cz
dnes, 01:25
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Nový web EDC má usnadnit cestu k sdílení elektřiny, akumulaci i flexibilitě
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dnes, 01:00
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DLSS 5 zvyšuje spotřebu GeForce RTX 5090 až o 30-50 %
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