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Nový web EDC má usnadnit cestu k sdílení elektřiny, akumulaci i flexibilitě

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Elektroenergetické datové centrum (EDC) spustilo nové webové stránky. Reaguje tak na rychlý růst sdílení elektřiny i rozšíření svých služeb o…
ChatGPT Image 19. 8. 2026 13_47_48

ChatGPT Image 19. 8. 2026 13_47_48

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Volty

Volty.cz osloví všechny, kdo mají blízko k technice, elektrotechnice a chytrým řešením. Web sleduje novinky ze světa elektrotechniky, energetiky, průmyslových technologií i moderních domácností. Zajímá se o inovace, úsporná řešení, elektroauta i budoucnost energetiky – srozumitelně a bez...

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