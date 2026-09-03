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Huawei Watch D3 a FreeBuds Neo známe oficiálně

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Společnost Huawei naplňuje všechna očekávání a na trh vypouští dvojici čerstvých novinek v podobě nositelných zařízení. Třetí generaci chytrých hodinek Watch D doprovází bezdrátová sluchátka...
Huawei Watch D3 a FreeBuds Neo známe oficiálně

Huawei Watch D3 a FreeBuds Neo známe oficiálně

Zdroj: Huawei Watch D3 | Zdroj: Huawei
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

Dotekomanie.cz je nezávislý magazín zaměřený na mobilní technologie, chytrá zařízení a digitální svět. Přináší aktuální novinky, recenze, návody a komentáře ze světa smartphonů, tabletů, aplikací, Androidu, Applu, umělé inteligence i dalších technologií, které ovlivňují každodenní používání...

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