Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
1 min

Bunkry na Opavsku otevřou své brány veřejnosti, dva z nich poprvé v historii

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Devět pevnostních objektů československého opevnění na Opavsku a Hlučínsku se v sobotu 5. září otevře veřejnosti. Akce nazvaná Otevřené bunkry propojí dobře známá pevnostní…
preview

preview

Zdroj:
Reklama
Další články z Náš REGION
Kaple Bolestné Panny Marie v Sadské se po letech znovu otevřela veřejnosti
Kaple Bolestné Panny Marie v Sadské se po letech znovu otevřela veřejnosti
Kraj Vysočina chystá chytrou parkovací navigaci v Jihlavě, řidiči zjistí volná místa ještě před příjezdem
Kraj Vysočina chystá chytrou parkovací navigaci v Jihlavě, řidiči zjistí volná místa ještě před příjezdem

Řidiči přijíždějící do Jihlavy od Pelhřimova by mohli ještě před vjezdem do města vědět, kde najdou volné...

Státní hrady a zámky v Pardubickém kraji lákaly letos v létě více turistů než loni
Státní hrady a zámky v Pardubickém kraji lákaly letos v létě více turistů než loni

Státní hrady a zámky v Pardubickém kraji zaznamenaly o letošních letních prázdninách většinou vyšší...

Policie vyšetřuje srážku vlaku s popeláři u Prostějova
Policie vyšetřuje srážku vlaku s popeláři u Prostějova

Policie zahájila vyšetřování středeční nehody na železničním přejezdu v okrajové části Prostějova. Případ...

Problémové ubytovny v Ostravě-Jihu končí, jedna půjde k zemi, druhá se promění v byty
Problémové ubytovny v Ostravě-Jihu končí, jedna půjde k zemi, druhá se promění v byty

Roky stížností na hluk a nepořádek v okolí ubytoven Soiva a Hlubina v Ostravě-Jihu jsou u konce. Starosta...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš REGION

Portál Náš REGION přináší aktuální dění z jednotlivých krajů České republiky s důrazem na lokální témata. Každý region má své vlastní sekce a redaktory, takže čtenář najde nejen zprávy o politice a ekonomice, ale i informace o kultuře, dopravě, školství nebo životním stylu přímo ze svého...

Všechny články tohoto autora →
Náš REGION
Další články z kategorie Regionální
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionální
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.