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Rošťák Tomáš z Pánů kluků skončil v uprchlickém táboře. Michael Dymek slaví 64 let jako úspěšný podnikatel

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Michael Dymek zazářil v komedii Páni kluci, ale obrovská popularita ho donutila změnit životní cestu. Úspěch i rodinné štěstí nakonec našel v odlišném oboru.
Michael Dymek (2013)

Michael Dymek (2013)

Zdroj: FOTO:MDymek, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
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