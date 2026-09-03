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Ano, šéfe! a návrat do Trilobita: Mladý kuchař nakonec utekl

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Zdeněk Pohlreich se v pořadu Ano, šéfe! vrátil do restaurace Trilobit. Závěrečná kontrola odhalila nečekané změny v kuchyni a konec rodinné spolupráce.
Ano, šéfe!

Ano, šéfe!

Zdroj: FOTO:Distr. FTV Prima
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Tento článek byl publikován ze zdrojů V Telce

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