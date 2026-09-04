Jason a Lucia z GTA 6 až moc připomínají Arthura a Mary z RDR2

Fanoušci
při sledování nových záběrů z Red Dead Redemption 2 GTA 6 řeší detail, který na první pohled může vypadat jako obyčejná podobnost postav. Jason Duval a Lucia Caminos totiž části hráčů stále více připomínají Arthura Morgana a jeho bývalou lásku Mary Lintonovou. A nejde jen o jejich vzhled.
Na začátku září se znovu začaly šířit příspěvky porovnávající obě dvojice. Jason má v některých záběrech podobnou stavbu obličeje, vousy i celkový výraz jako Arthur. Lucia zase fanouškům připomíná Mary. Mnohem zajímavější je ale jejich postavení v příběhu.
Co Arthur a Mary nedokázali, Jason s Lucií žijí
Arthur Morgan a Mary Lintonová se v Red Dead Redemption 2 stále milují, jenže každý patří do jiného světa. Mary chce, aby Arthur opustil život zločince, zatímco on se nedokáže odpoutat od Dutche van der Linde a lidí, za které cítí odpovědnost.
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Ve vedlejší příběhové linii Fatherhood and Other Dreams Mary Arthurovi dokonce navrhne, aby spolu okamžitě utekli. Arthur přizná, že by chtěl, ale nejprve se musí postarat o ostatní. Mary už v tu chvíli tuší, jak to dopadne. Říká mu, že ví, že s ní nakonec neuteče.
Právě odsud pochází myšlenka, kterou dnes fanoušci shrnují slovy „možná v příštím životě“. Nejde však o doslovnou Arthurovu hlášku z této scény, jak se někdy na sociálních sítích uvádí. Skutečný dialog je možná ještě silnější. Mary vzpomíná, jak odlišný mohl jejich společný život být, a Arthur odpovídá, že o tom přemýšlí často.
proti tomu staví Jasona a Luciu. Také oni žijí mimo zákon, jenže tentokrát stojí na stejné straně. Rockstar je oficiálně představuje jako dvojici, která se po nezdařené akci dostane do rozsáhlého kriminálního spiknutí a musí se spoléhat jeden na druhého. U Lucie studio dokonce přímo píše, že život s Jasonem může představovat její cestu ven. GTA 6 Náhoda, pocta RDR2 nebo záměr Rockstaru?
Právě tady začíná fanouškovská teorie fungovat překvapivě dobře. Arthur a Mary jsou dvojice, která spolu být chce, ale nemůže, protože Mary nedokáže přijmout Arthurův svět. Jason a Lucia naopak do stejného kriminálního světa vstupují společně.
GTA 6 tak na určité úrovni skutečně může připomínat alternativní podobu vztahu Arthura a Mary. Jako kdyby oba dostali ještě jednu možnost, tentokrát ve Vice City, o více než století později a bez překážky, která jejich vztah v RDR2 zničila.
Na
už se objevují i mnohem divočejší teorie o reinkarnaci nebo příbuznosti postav. Pro něco takového ale v tuto chvíli neexistuje žádné potvrzení. Rockstar neuvedl, že by Jason Duval vycházel z Arthura Morgana nebo že by Lucia Caminos měla být novou verzí Mary Lintonové. internetu