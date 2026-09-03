Zachránění, ale stále bez domova. Psům z množíren má pomoct změna zákona

Zažili si doslova peklo: jejich původní majitelé se o ně nestarali, nebo je dokonce týrali. Úřady proto nařídily jejich odebrání. Jenomže ani pak si psi z množíren často nepolepší. Musí trávit léta v útulcích, do adopce je nikdo nabídnout nesmí. Přestože by o ně měli lidé zájem.
„Odebraná zvířata totiž nepropadají státu ani útulku— až do konce správního nebo trestního řízení zůstávají ve vlastnictví původního majitele. Všichni proto musí formálně počkat na to, až toto řízení doběhne. Do té doby si je nemůže nikdo osvojit,“ vysvětluje mluvčí České asociace útulků pro zvířata Michaela Chrpová.
To by se ale nyní mohlo změnit. České útulky se totiž spojily a nabízejí úřadům spolupráci. Chtějí sepsat novelu zákona, která by cestu do nových zvířecích domovů zrychlila. Nová pravidla plánují prosadit spolu s resorty zemědělství a vnitra.
„Umožňovala by třeba to, že by mohlo zvíře propadnout do rukou státu ještě před skončením daného řízení. To by bylo samozřejmě možné jenom v takovém případě, kdy by úřady pracovaly s vysokým stupněm podezření na týrání zvířat,“ popisuje své plány nově vzniklá asociace útulků. Pes či kočka by tak už nemuseli zůstávat v náhradní péči, ale mohli by hned putovat do nového domova.
Pokud by s tím původní majitelé nesouhlasili, museli by útulku přispět alespoň na péči. Dnes totiž nesou veškeré náklady na zachráněná zvířata právě útulky. Většinou se o ně starají z peněz vybraných ve sbírkách, nebo z různých sponzorských darů. „Vzhledem k tomu, že jsou tato zařízení po většinu času přeplněná, šplhají výdaje do statisíců,“ uvádí zástupci asociace.
Obezřetnost při předávání
Přísnější normy by ale platily i pro samotné útulky, které by se chtěly o odebraná zvířata postarat. „Musely by splnit přesně daná kritéria a podrobit se pravidelným kontrolám,“ pokračuje asociace. Obce a stát by pak při umisťování zabavených zvířat spolupracovaly jen s těmito vybranými organizacemi. „V minulosti se totiž několikrát stalo, že si psa nebo kočku přebíraly i osoby, které měly s původním množitelem úzké propojení,“ vysvětluje tento návrh asociace.
To ale není všechno. Nová legislativa by taky rozšířila pravomoci policie – kriminalisté by mohli nově vstupovat i do obydlí lidí. Samozřejmě jen při důvodném podezření na týrání zvířat. „Toto opatření míří především na množírny, které se doposud jakýmkoliv prohlídkám bránily,“ podotýkají zástupci asociace.
Za týrání zvířat by navíc padaly tvrdší tresty.
Asociace současně plánuje vybudovat karanténní centrum, které by zvládlo přijmout větší množství psů či koček najednou. „To by se mohlo využívat pokaždé, když nastane nějaká mimořádná situace, jako je třeba zásah proti velké množírně,“ přibližuje. Ulevilo by se tak nejenom krajským veterinárním správám a policii, ale také obcím s rozšířenou působností a útulkům. Ty totiž často nemají pro stovky zabavených psů dostatečné kapacity.
Útulky už kvůli tomu zahájily speciální kampaň, nazvaly ji „Pusť je domů“. Sepsaly rovněž petici. Tu prozatím podepsalo zhruba 23 tisíc lidí a podpořily ji i některé známé osobnosti. Patří k nim například herečka Patricie Pagáčová, herec Martin Dejdar nebo zpěvák Richard Krajčo. „Dali tím jasně najevo, že jim není osud těchto zvířat lhostejný,“ uvedla Michaela Chrpová.
Zmařené roky života
Psů a koček s podobným údělem totiž přibývá. Jen loni postoupila Státní veterinární správa (SVS) obecním úřadům asi šest stovek podnětů kvůli týrání zvířat. „Více než dvě desítky nejzávažnějších kauz jsme pak předali i policii,“ uvedl šéf SVS Zbyněk Semerád. Úřady podle něj nakonec původním majitelům odebraly více než sedm stovek zvířat.
„Část z nich ale bohužel zůstává v útulcích. Třeba v našem útulku se popsané právní vakuum týká skoro poloviny všech zvířat,“ říká jedna z iniciátorek kampaně Michaela Zemánková, která současně působí v organizaci Dogpoint. Všem těmto psům podle ní utíkají měsíce i roky života. „Štěňata kvůli tomu často přijdou o šanci na adopci, starší psi se mnohdy konce řízení ani nedožijí, což je frustrující,“ hodnotí současný stav. K akci by se proto podle ní mělo připojit co nejvíce lidí.
Zkuste si náš kvíz pro pejskaře:
Zdroje: Česká asociace útulků pro zvířata a Státní veterinární správa.
Text: Veronika Rodriguez
Úvodní foto: Unsplash