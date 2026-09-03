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Zachránění, ale stále bez domova. Psům z množíren má pomoct změna zákona

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Dennívýzva
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Zažili si doslova peklo: jejich původní majitelé se o ně nestarali, nebo je dokonce týrali. Úřady proto nařídily jejich odebrání. Jenomže ani pak si psi z množíren často nepolepší. Musí trávit léta v útulcích, do adopce je nikdo nabídnout nesmí. Přestože by o ně měli lidé zájem.
Zachránění, ale stále bez domova. Psům z množíren má pomoct změna zákona

Zachránění, ale stále bez domova. Psům z množíren má pomoct změna zákona

Zdroj: 12photostory-QSoYOsSiiQA-unsplash
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Zvirecizpravy.cz

ZvireciZpravy.cz jsou články pro všechny milovníky zvířat, přírody a života se čtyřnohými (nebo třeba opeřenými či šupinatými) společníky. Přináší aktuální zprávy ze světa zvířat, emotivní i inspirativní příběhy, zajímavosti, rady pro chovatele a pohled na zvířata očima těch, kteří jim rozumějí a...

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