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Hokejisté Pardubic a Plzně vstoupili do Ligy mistrů vítězně, Liberec prohrál

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Hokejisté Pardubic a Plzně mají za sebou vítězný vstup do Ligy mistrů. Úřadující český šampion před téměř osmi tisíci diváky deklasoval na východě Čech polský tým Tychy 6:0, s čistým kontem uspěla na domácím ledě také Plzeň proti švédskému Rögle a oslavila triumf 4:0. Třetí zástupce extraligy Liberec hrál jako jediný venku a prohrál na ledě Tappary Tampere 3:6.
Hokejisté Pardubic a Plzně vstoupili do Ligy mistrů vítězně, Liberec prohrál

Hokejisté Pardubic a Plzně vstoupili do Ligy mistrů vítězně, Liberec prohrál

Zdroj: HC Škoda Plzeň
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

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