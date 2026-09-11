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Udělejte toto a slepice budou na podzim snášet jako o závod. Budete mít minimálně košík vajec denně

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Pokles snášky je běžný například během přepeřování nebo v období krátkých zimních dnů. Starší slepice navíc zpravidla nesnášejí tak intenzivně jako mladé. Žádný zázračný trik neexistuje. Nejlepší cestou je vytvořit slepicím co nejpříznivější podmínky.
Udělejte toto a slepice budou na podzim snášet jako o závod. Budete mít minimálně košík vajec denně

Udělejte toto a slepice budou na podzim snášet jako o závod. Budete mít minimálně košík vajec denně

Zdroj: pexels
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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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