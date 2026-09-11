Udělejte toto a slepice budou na podzim snášet jako o závod. Budete mít minimálně košík vajec denně

Chov slepic přináší jednu velkou radost – čerstvá domácí vejce. Někdy se ale stane, že z kurníku najednou začnete nosit méně vajec, nebo snáška na nějakou dobu úplně ustane. Nemusí přitom jít o žádný problém. Produkci vajec ovlivňuje věk a plemeno slepic, kvalita krmiva, množství denního světla, zdravotní stav, teplota i stres.
Začíná to výběrem správných slepic
Jednotlivá plemena a hybridy se v množství snesených vajec výrazně liší. Některé slepice byly vyšlechtěny především na maso, jiné kombinují produkci masa a vajec. Nosné hybridy jsou naopak zaměřené právě na vysokou snášku.
Mezi oblíbené patří například Isa Brown nebo Dominant. Dobré výsledky mohou mít také tradiční plemena, jako jsou leghornky, plymutky či sussexky. Některé užitkové hybridy se za ideálních podmínek mohou přiblížit hranici 300 vajec ročně. To však rozhodně neznamená, že tolik vajec snese každá slepice.
Výsledek ovlivňuje genetika, věk, roční období, zdravotní stav i způsob chovu. S přibývajícím věkem navíc snáška přirozeně klesá.
Největší trik? Kvalitní krmivo
Vajíčko obsahuje bílkoviny, tuky, minerální látky i vodu. Pokud tedy slepice dostávají pouze pšenici, kukuřici nebo zbytky z kuchyně, nemusí mít dostatek všech živin potřebných pro pravidelnou snášku.
Základem jídelníčku by měla být kompletní krmná směs určená pro nosnice. Ta obsahuje vyvážené množství energie, bílkovin, vitaminů a minerálních látek. Obiloviny, pečivo a různé pamlsky by měly být pouze doplňkem.
Příliš mnoho kukuřice, pečiva nebo kuchyňských zbytků může způsobit, že se slepice zasytí a sní méně plnohodnotného krmiva. Vhodným zpestřením může být v přiměřeném množství zelenina, ovoce, zelené krmivo nebo například mouční červi.
Plesnivé, zkažené, příliš slané nebo kořeněné potraviny slepicím nikdy nedávejte. Mohly by jim způsobit zdravotní potíže.
Bez vápníku nebude pevná skořápka
Nosnice potřebují dostatek vápníku pro tvorbu skořápky. Jako doplněk lze použít například drcené mušlové skořápky nebo vápenec určený pro drůbež. Nabídnout je můžete v samostatné nádobě, aby si slepice mohly podle potřeby zobnout.
Použít lze také důkladně vysušené a najemno rozdrcené vaječné skořápky. Neměly by však zůstat ve velkých kusech připomínajících vejce. Skořápky jsou pouze doplňkem, nikoliv jediným zdrojem minerálních látek.
Pokud slepice začnou snášet vejce s měkkou nebo velmi tenkou skořápkou, nemusí být příčinou pouze nedostatek vápníku. Roli může hrát také věk, stres, horko, nevhodná strava nebo zdravotní problém.
Na vodu se nesmí zapomínat
Čerstvá a čistá voda musí být slepicím dostupná po celý den. Nedostatek vody, zejména během horkých dnů, může snášku rychle omezit.
Napáječky proto pravidelně kontrolujte a čistěte. V létě je umístěte do stínu a vodu podle potřeby měňte i několikrát denně. U většího hejna je vhodné mít více napáječek, aby se k vodě dostaly všechny slepice.
Světlo ovlivňuje snášku
Délka dne patří mezi důležité faktory, které ovlivňují snáškový cyklus. Když se na podzim a v zimě dny zkracují, počet vajec obvykle klesá. Jde o přirozenou reakci organismu a nemusí to znamenat, že je se slepicemi něco v nepořádku.
Slepice by měly mít přístup k dennímu světlu, čerstvému vzduchu a bezpečnému výběhu. Pohyb jim prospívá a umožňuje jim přirozeně hrabat, zobat trávu nebo hledat hmyz.
Někteří chovatelé v zimě používají umělé osvětlení, aby prodloužili světelnou část dne. Pokud se pro něj rozhodnete, je důležité zachovat pravidelný režim a dopřát slepicím dostatečně dlouhý odpočinek ve tmě.
Čistý kurník znamená méně stresu
Ani kvalitní krmivo nepomůže, pokud slepice žijí ve vlhkém, špinavém nebo přeplněném kurníku. Ten by měl být suchý, dobře větraný a chráněný před průvanem.
Důležitá jsou také čistá a klidná snášková hnízda. Pokud jich není dostatek nebo jsou pro slepice nepohodlná, mohou vejce snášet na jiných místech. Chovatel pak může mít pocit, že snáška klesla, i když vejce jen obtížně hledá.
Kurník je zároveň potřeba chránit před predátory. Útok lišky, kuny nebo jiného zvířete může celé hejno vystresovat.
Stres dokáže snášku výrazně omezit
Slepice jsou citlivé na změny. Stěhování do nového kurníku, přidání dalších jedinců, nedostatek prostoru, hlučné práce nebo prudké změny teplot mohou snášku dočasně omezit.
Velkou zátěží jsou také letní vedra. Slepice během nich méně žerou, více pijí a produkce vajec může klesnout. Potřebují proto stín, dobré větrání a dostatek vody.
Během přepeřování je zase pokles snášky zcela přirozený. Organismus slepice v tomto období spotřebovává velké množství živin na tvorbu nového peří a produkce vajec může výrazně klesnout nebo se na čas zastavit.
Více vajec nezajistí jedna zázračná přísada
Pokud chcete podpořit pravidelnou snášku, nespoléhejte na tajný recept ani jedinou surovinu. Základem je kvalitní krmivo, dostatek čisté vody a vápníku, vhodné světelné podmínky, bezpečný a čistý kurník a co nejméně stresu.
Důležitá je také pravidelná kontrola zdravotního stavu. Pokud snáška náhle a výrazně klesne a slepice jsou apatické, hubnou, mají problémy s dýcháním nebo jiné neobvyklé příznaky, může jít o nemoc či parazity. V takovém případě je vhodné poradit se s veterinářem.
Ani při nejlepší péči nebudou slepice snášet každý den po celý rok. Zimní útlum, přepeřování nebo pokles snášky ve vyšším věku jsou přirozené. Správnou péčí ale můžete vytvořit podmínky, ve kterých své přirozené schopnosti využijí naplno a budou vám pravidelně dělat radost čerstvými vejci.
Zdroje článku: sita.sk, backyardchickens.com, marialouisedesign.com, nespechej.cz
Autor článku: Barbora Jelínková