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Ulice: „Tak to objednej třikrát, maminko," směje se Lukáš na Helenu

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V seriálu Ulice se v Království hraček aktuálně dějí samé pozitivní věci. Důvod k radosti má nejen Linda, ale žhavou novinku svěří Rosťovi i Lukáš.
Ulice

Ulice

Zdroj: FOTO:Distr. TV Nova
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