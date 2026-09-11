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Ruličkáři v Praze opět nabízeli turistům rubly, kapsářky streamovaly krádeže

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Bezcenné běloruské rubly místo korun a krádež vysílaná živě na sociální síti. Pražští kriminalisté v posledních dnech zadrželi dva takzvané ruličkáře a dvě kapsářky, které se zaměřily na turisty. Všichni čtyři už za své jednání dostali tresty a vyhoštění z Česka.
Ruličkáři v Praze opět nabízeli turistům rubly, kapsářky streamovaly krádeže

Ruličkáři v Praze opět nabízeli turistům rubly, kapsářky streamovaly krádeže

Zdroj: Policie ČR
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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