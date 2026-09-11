Ruličkáři v Praze opět nabízeli turistům rubly, kapsářky streamovaly krádežePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Ruličkáři v Praze opět nabízeli turistům rubly, kapsářky streamovaly krádeže
Policista cestou do práce zachránil život motorkáři. V Zenklově ulici v pražské Libni se koncem července...
Stovky toalet, desítky zemí a devět let fotografování. Sebastian Trmal z Roztok u Prahy se může pochlubit...
Dvě pražské umělecké školy se přou o část budovy na náměstí Jana Palacha. UMPRUM hrozí, že přijde o pět...
Na místě bývalého industriálního areálu Koh-i-noor v pražských Vršovicích v následujících letech vznikne...
Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...Všechny články tohoto autora →
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