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Eliáš, Červenka, Mareš i politici. Slavii v Lize mistrů fandila řada VIP tváří

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Eden ve čtvrtek 10. září 2026 hostil první domácí zápas Slavie v ligové fázi Ligy mistrů, a VIP sektor vypadal jako průřez českou společností.
Eliáš, Červenka, Mareš i politici. Slavii v Lize mistrů fandila řada VIP tváří

Eliáš, Červenka, Mareš i politici. Slavii v Lize mistrů fandila řada VIP tváří

Zdroj: HC Slavia Praha
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

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