Eliáš, Červenka, Mareš i politici. Slavii v Lize mistrů fandila řada VIP tváří

Když se rozsvítily reflektory k úvodnímu hvizdu proti RC Lens, v jedné řadě vedle sebe seděli David Trunda, Vladimír Šmicer a Leoš Mareš. Přímo nad nimi Jaroslav Tvrdík a majitel klubu Pavel Tykač. O pár sedaček dál čekal na výkop Patrik Eliáš s Romanem Červenkou, kapitánem české hokejové reprezentace, který dorazil i se synem Denisem. Tahle sestava nebyla náhoda. Slavia vstupovala do hlavní fáze Ligy mistrů počtvrté v historii a podruhé za sebou jako úřadující český šampion, který se kvalifikaci vyhnul. Večer, na který se čekalo měsíce, přitáhl hosty z fotbalové historie, hokeje, showbyznysu i politiky. A pak je všechny nechal sledovat jeden z nejkrutějších závěrů, jaké Eden pamatuje.
Rozpůlené legendy a hokejová stopa
Nejsilnější symbolický detail večera obstarala dvojice Vladimír Šmicer a Radek Bejbl. Oba totiž v kariéře oblékali dres Slavie i RC Lens, takže seděli na tribuně jako živé pojítko mezi oběma kluby. Šmicer se ještě před zápasem fotil s fanoušky před stadionem, Bejbl zamířil rovnou do VIP prostor.
Hokejová větev slávistické rodiny měla výrazné zastoupení. Patrik Eliáš, bývalý kapitán české reprezentace a aktuálně šéf sportovního úseku HC Slavia Praha, přišel tři dny po tiskové konferenci, na které představoval svou vizi pro hokejový klub. Červenka vedle něj sledoval rozcvičku s klidem člověka, který nervozitu z velkých zápasů zná z vlastní zkušenosti.
Mareš, Vondra, Pirk: fanoušci s vizitkou
Leoš Mareš patří mezi nejviditelnější slávistické fanoušky v českém showbyznysu. Klub ho tak sám prezentuje už roky; v rozhovoru na oficiálním webu Slavie o svém fandění mluvil otevřeně. Ve čtvrtek seděl přímo vedle Šmicera a Trundy, v řadě, která vypadala jako neformální slávistický salon.
Z politické scény dorazil europoslanec Alexandr Vondra, kterého Slavia na svém webu označuje za „velkého slávistu“ a v roce 2023 ho pozvala do klubového podcastu. Mezi doloženými hosty byl i kardiochirurg a senátor Jan Pirk. Na galerii Blesk Sportu se objevil i herec Michal Suchánek nebo reportér Jiří Hynek; celkem 36 snímků dokumentuje, že VIP sektor praskal ve švech.
Velké evropské noci jako společenský uzel
Koncentrace známých tváří v Edenu není při evropských pohárech nic nového. Už při zápase s Bodö/Glimt v září 2025 Blesk psal o „rojení celebrit“ a jmenoval Mareše, Trundu, Pirka nebo Pavla Kuku. Ligový zápas takovou sestavu nepřitáhne. Liga mistrů ano.
Důvod je prostý: pro český klub je hlavní fáze Ligy mistrů stále výjimečná událost. V celé historii se do ní Slavia dostala čtyřikrát. Formát s 36 týmy v jedné tabulce a 24 postupujícími do vyřazovací fáze navíc znamená, že každý domácí zápas má váhu a každý soupeř je atraktivní. Lens s francouzskou ligovou tradicí a vlastní fanouškovskou kulturou byl přesně ten typ protivníka, kvůli kterému se vyplatí přijít.
Drama, které VIP hosté nechtěli vidět
Sportovní stránka večera nabídla scénář, jaký by si žádný scenárista nedovolil napsat. Slavia hrála od 49. minuty v deseti: Mikuláš Konečný dostal červenou kartu pouhé tři minuty a 34 sekund po svém střídání na hřiště. Podle iSportu šlo o nejrychlejší vyloučení debutanta v historii soutěže.
Přesto domácí vzdorovali. Danijel Šturm vyrovnal v 51. minutě a v 88. minutě poslal Eden do extáze gólem na 2:1. Stadion explodoval, VIP sektor nevyjímaje. Jenže pak přišlo nastavení:
- 90+1 — Florian Thauvin vyrovnal na 2:2
- 90+3 — Ruben Aguilar rozhodl na 2:3
Dva góly ve třech minutách. Z euforie ledová sprcha. Slavia po prvním kole bez bodu, před sebou zápasy v Baku, Istanbulu, doma Arsenal a Villarreal, venku Bayern a Porto. Domácí porážka s Lens bolí o to víc, že šlo o jednoho z realističtějších soupeřů na bodový zisk.
Co z toho zůstane
Fotografie z VIP sektoru zachycují příchody a úsměvy před výkopem. Jak vypadaly tváře Eliáše, Červenky nebo Mareše po třetím gólu Lens, si můžeme jen domýšlet. Jedno je ale jisté: až Slavia 4. listopadu přivítá Arsenal, bude se o místa v horních řadách Edenu zase bojovat. Velké evropské noci Slavie dávno přerostly sportovní rámec. Jsou to večery, kde se český fotbal, hokej, showbyznys a politika potkávají na pár metrech čtverečních a společně prožívají to, co dělá fotbal nezapomenutelným. I když to občas bolí.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Radek Bardouzl