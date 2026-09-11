Sůl nasypte na záhon cibule těsně před deštěm. Žloutnutí listů skončí a cibule narostou dvakrát větší než obvykle

Počasí často bývá nevyzpytatelné, obzvlášť v letních měsících, kdy mohou vysoké teploty zničehonic přivodit bouřky a průtrže mračen. Technologie jsou v poslední době už ale tak pokročilé, že i tyto situace se daří meteorologům monitorovat,
a pravidelně tak upravují předpověď pro dané místo v aktuálním čase. Na vás je, jak s informacemi naložíte a připravíte na změnu podmínek i svou zahradu. Tímto trikem se navíc snadno zbavíte jednoho palčivého problému. Proč pěstovat cibuli
Tato plodina je velmi oblíbenou zeleninou pro svou lehce pikantní chuť i velké množství obsažených vitamínů a dalších prospěšných
látek, kterými velmi pozitivně působí na lidské zdraví. Obzvlášť se vám osvědčí při chřipce nebo jiném respiračním onemocnění. Abyste měli po ruce vždy potřebné množství této superpotraviny, zaměřte se na její správné pěstování. Vhodné podmínky pro cibuli
Ze všeho nejdůležitější je zajistit těmto rostlinám dostatek světla a tepla a ochránit je před větrem. Dalšími důležitými faktory jsou pak zálivka a
pravidelné hnojení, kterými předejdete usychání listů. Jen pokud rostlinám zajistíte tu nejlepší péči, mohou se hlavy cibule vyvíjet velké a šťavnaté. V opačném případě budou malé, suché a hořké. Pozornost věnujte i půdě v záhonu, která musí být úrodná a dobře propustná. Zdroj fotografie: Pixabay Proč listy cibule žloutnou
Jedním z nejčastějších problémů, které tyto plodiny sužuje, je žloutnutí listů. Jakmile se to stane, musíte co nejrychleji začít jednat. Abyste tento stav mohli zvrátit a
svou úrodu co nejúčinněji a nejrychleji zachránit, zaměřte se nejprve na příčinu, která daný problém způsobila. Jedině tak se vám podaří v co nejkratším čase rostliny uzdravit. Mezi hlavní příčiny patří jak nedostatečné množství vody, tak zanedbané hnojení a absence určitého prvku v půdě. Kdy je žloutnutí listů problém
V případě, že vám listy cibule začnou žloutnout až v létě, znamená to, že zraje a brzy bude připravená ke sklizni. Je tedy velmi důležité věnovat pozornost tomu,
kdy k této změně stavu listů dochází. Zatímco na jaře to znamená vážný problém, v létě je tomu přesně naopak a vypovídá to o dobrém stavu vaší úrody, kterou si za chvíli budete moci vychutnat. Co dělat, když listy zežloutnou
Pokud k tomuto procesu dochází během letních měsíců, podpořte vývoj plodů pomocí soli. Jednoduše opatrně odhrňte trochu hlíny a každou cibuli trochu posolte.
Pokud se vám to podaří před deštěm, nemusíte se o nic víc starat. V opačném případě je dobré připravit si solný roztok, zkrátka rozpustit sůl ve vodě. Skvěle vám poslouží také hnojivo z amoniaku. Pro jeho výrobu smíchejte 3–4 polévkové lžíce s 10 litry vody a výsledný roztok použijte k zálivce kořenů.
VIDEO Jak zvětšit úrodu cibule
Zdroj:
adbz.cz
Autor:
Redakce adbz