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Syndrom děravého střeva: Pravda nebo mýtus, který koluje ve společnosti

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Syndrom děravého střeva je teorie, kterou někteří lékaři odmítají, ale jiní jí plně věří. Stoupenci teorie o jeho existenci tvrdí, že pod vlivem určitých potravin, chorob a stresu se stěny tenkého střeva stávají propustnými pro různé typy bakterií, toxinů, což má za následek snížení imunity.
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Zdroj: Fotografie: iStockphoto
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