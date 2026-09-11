Ani smetana ani mouka: svíčková bude hustá a sametová díky 1 surovině, kterou babičky přidávaly odjakživa

Svíčkovou si doma troufne udělat skoro každý. Maso vyjde měkké, jenže omáčka bývá buď řídká jako polévka, nebo naopak zahuštěná do gumové hmoty, ze které čiší mouka. Babičky přitom uměly udělat omáčku tak hustou a hedvábnou, že se po ní talíř jen zaprášil. A většina z nich k tomu nepotřebovala ani jíšku, ani kýbl smetany. Vystačily si s jedinou surovinou, kterou máte v hrnci pokaždé, když se do svíčkové pustíte.
Sametovou hustotu vytvoří rozmixovaná zelenina
Tím tajemstvím je obyčejná kořenová zelenina. Vypadá to jako samozřejmost, ale mrkev, celer a petržel umějí dát omáčce plné tělo úplně samy. Když je po dovaření rozmixujete rovnou do šťávy, omáčka se stáhne a získá tu typickou sametovou konzistenci. O hustotu se postará rozmělněná dužina, která šťávu spojí do krémové podoby.
Smetana v téhle rovnici taky není povinná. Hustota vzniká ze zeleniny, takže omáčka drží tvar i bez ní. Kdo má rád výraznou krémovost, může trochu smetany přilít na závěr, ale kvůli hustotě to dělat nemusí. Klasická jíška tak zůstává hlavně zvykem po předešlých generacích.
Přečtěte si také: Kolik si vydělá kuchař na horské chatě za celý měsíc i se stravou zdarma? Až to číslo uvidíte, spadne vám brada Přidejte víc zeleniny a na konci sáhněte po mixéru
Celý fígl stojí na jednom rozhodnutí hned na začátku. Do základu dejte klidně dvakrát tolik kořenové zeleniny, než jste zvyklí. Čím víc jí v hrnci je, tím hustší omáčka nakonec bude, a to bez jediné lžíce mouky.
Jakmile maso změkne, projeďte zeleninu přímo v hrnci ponorným mixérem, dokud z ní není hladká kaše. Kdo chce mít jistotu, že v omáčce nezůstanou vlákna ani celé kuličky koření, protlačí ji ještě sítem. Rozdrcená zelenina se ve šťávě rozpustí a zahustí ji do husté, krémové omáčky.
Ponorný mixér promění dovařenou kořenovou zeleninu v hladkou kaši, která omáčku sama zahustí. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Nejdřív zeleninu poctivě opečte dohněda
Aby omáčka získala i plnou chuť, musí zelenina projít pořádným opečením. Mrkev, celer a petržel osmahněte na tuku tak dlouho, dokud nezačnou na dně chytat a tmavnout. Zrovna ta připečená, tmavá místa na dně hrnce v sobě drží nejvíc chuti a dají omáčce hloubku, jakou do ní žádné koření nedostane.
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Opékání má ještě jeden efekt. Dobře zezlátlá zelenina obarví celou omáčku do sytě zlaté až hnědavé. Když svíčková zůstane světlá a do šeda, obvykle to znamená, že se zelenina jen podusila a nikdo jí nedal čas chytit barvu.
Karamel z lžíce cukru a kousek másla navrch
Babičky sázely ještě na jeden krok, který se z dnešních receptů vytrácí. Na rozpálenou zeleninu hodily lžíci cukru a míchaly ho tak dlouho, dokud nezhnědl a nezačal vonět po karamelu. Takhle připravený cukr posune barvu omáčky do tmava a přidá jemně nasládlý tón, který srovná ostrost octa. Kuchyní se přitom rozvoní nasládlé aroma, jaké si řada lidí pamatuje z nedělních obědů.
Na úplný závěr přijde na řadu kostka studeného másla. Přidejte ji do horké, ale už nevařící omáčky a nechte rozpustit. Hustotu tím sice nezvýšíte, zato omáčka dostane hebký lesk a jemnost, po které na jazyku doslova sklouzne.
Přečtěte si také: Otočte hrnec po babičce dnem vzhůru. Tahle 1 značka znamená, že máte v kredenci poklad Když je omáčka i tak moc řídká
Občas se stane, že zeleniny bylo málo a omáčka zůstane řidší, než byste chtěli. I tehdy se obejdete bez mouky. Pomůže lžíce škrobu, ať už bramborového nebo kukuřičného. Rozmíchejte ho v pár lžících vychladlé vody, aby nedělal hrudky, a vzniklou kašičku přilijte do vroucí omáčky. Ta se během chvilky stáhne a zůstane hladká.
Druhá babská pojistka je syrový brambor nastrouhaný nadrobno. Jak se ve šťávě povaří, pustí do ní svůj škrob a ten omáčce dodá hustotu sám od sebe. Dopřejte mu ale pár minut, aby v ní nezůstal syrový. Ať sáhnete po čemkoliv z toho, svíčková zůstane sametová a bude vypadat jako od babičky.
Přehled způsobů, jak svíčkovou zahustit bez mouky, shrnuje následující tabulka:
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Způsob Kdy použít Jak na to Rozmixovaná kořenová zelenina vždy jako základ, hustota vzniká sama ze zeleniny po dovaření masa projet ponorným mixérem dohladka, případně protlačit sítem Bramborový nebo kukuřičný škrob když omáčka i tak zůstane moc řídká lžíci rozmíchat v pár lžících vychladlé vody a kašičku přilít do vroucí omáčky Najemno nastrouhaná syrová brambora druhá pojistka, když je omáčka řídká nastrouhat nadrobno, přidat a nechat pár minut povařit
Zdroje: https://www.toprecepty.cz/tipy-triky/jak-zahustit-svickovou-bez-jisky-rady-a-tipy/, https://www.ireceptar.cz/vareni-a-recepty/omacka-zahusteni-bez-mouky-30000130.html, https://www.apetitonline.cz/tipy-triky/jak-zahustovat-bez-mouky, https://cooky.cz/babiccina-svickova-s-hovezim-zadnim-kralovna-ceskych-omacek-ktera-si-diky-trpelive-peci-ziska-srdce-kazdeho-labuznika/, https://www.kucharkaprodceru.cz/svickova-na-smetane-recept/, https://www.tiscali.cz/babicky-davaly-do-svickove-1-surovinu-na-kterou-se-dnes-zapomina-omacka-je-diky-ni-sametova-a-voni-po-karamelu-703739