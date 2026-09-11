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Ani smetana ani mouka: svíčková bude hustá a sametová díky 1 surovině, kterou babičky přidávaly odjakživa

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Svíčkovou si doma troufne udělat skoro každý. Maso vyjde měkké, jenže omáčka bývá buď řídká jako polévka, nebo naopak zahuštěná do gumové hmoty, ze které čiší mouka. Babičky přitom uměly...
Ani smetana ani mouka: svíčková bude hustá a sametová díky 1 surovině, kterou babičky přidávaly odjakživa

Ani smetana ani mouka: svíčková bude hustá a sametová díky 1 surovině, kterou babičky přidávaly odjakživa

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Bruneta v kuchyni

Web nabízí autentický pohled na mateřství, rodinu, vztahy i každodenní radosti a chaos, které k životu s dětmi patří. Najdete tu články o výchově, zdraví, jídle, domácnosti i o chvílích, kdy je potřeba na chvíli vypnout a zasmát se. Styl psaní je osobní, otevřený a blízký – bez přetvářky a...

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