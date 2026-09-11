Duhovým pochodem hrdosti vyvrcholí letošní ročník festivalu Pilsen Pride. Průvodu se každoročně účastní stovky lidí s transparenty a vlajkami. Vyjadřují tak podporu práv leseb, gayů, bisexuálů a trans lidí. Na akci bude dohlížet policie, opatření totiž vyhodnotila jako vysoce rizikové, a to vzhledem k události z letošního července, kdy v Berlíně najel do davu lidí terorista s dodávkou a poté zaútočil mačetou. Jedna žena zemřela, zraněných byly desítky.
Plzní projde duhový průvod, policie vyhodnotila opatření jako vysoce rizikové
Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...