Jak odstranit zápach moči na toaletě. Zapomeňte na drahou chemii, toto je zdarma a trvalé

Proč se nepříjemný pach stále vrací
Možná jste právě utřeli sedátko, nalili do mísy čisticí gel a místnost provoněli sprejem. Přesto se za pár hodin zápach vrátil, jako by se nic nestalo. Problém nespočívá v tom, že byste uklízeli málo – ale v tom, že vaše ruce prostě nedosáhnou tam, kde se nečistoty skutečně usazují.
Při každém použití toalety se do vzduchu uvolňují mikroskopické kapičky obsahující močovinu. Ty dopadají na okolní plochy – na podlahu, stěnu, vnější stranu mísy i pod okraj sedátka. Tam, kde zůstanou déle, se močovina rozloží působením běžných bakterií a vzniká amoniak – látka s charakteristickým štiplavým zápachem.
Čím je místnost teplejší a méně větraná, tím rychleji proces probíhá. A čím déle nečistoty zůstávají na místě, tím hůře se odstraňují.
Místa, která při úklidu přehlížíte
Většina lidí se při úklidu soustředí na vnitřek mísy a povrch sedátka. To však nestačí. Zaschlé kapičky se ukrývají v místech, kam hadřík běžně nedosáhne: pod montážními šrouby sedátka, v drážkách kolem pantů, ve spárách mezi dlaždicemi těsně u toalety nebo na spodní straně vnějšího okraje mísy.
Rizikové jsou také textilie a porézní materiály – předložky, nádoba na kartáč, odpadkový koš nebo stará silikonová spára. Tyto materiály vlhkost a pachy zachycují snadno, ale jen obtížně se jich zbavují.
Pokud se zápach drží i po důkladném mytí, může jít o technickou závadu: netěsné připojení k odpadu, poškozený sifon nebo nedostatečné odvětrání kanalizace. V takovém případě žádný osvěžovač nepomůže – je třeba zavolat instalatéra.
Důležité je také splachovat se zavřeným víkem. Tím zabráníte šíření tzv. toaletního aerosolu – mikroskopických kapiček moči a bakterií, které se při spláchnutí rozptýlí do okolí a usadí se na stěnách, podlaze i předložkách.
Co funguje a co jen plýtvá časem
Před samotným čištěním odstraňte vše, co stojí v okolí toalety. Předložku vyperte, koš vyprázdněte a umyjte zvnitř i zvenku, nádobu na kartáč vypláchněte a nechte důkladně vyschnout.
Pokud to konstrukce dovoluje, sedátko odklopte nebo úplně demontujte. Teprve pak se dostanete k místům, kde se nečistoty hromadí měsíce. Na úzké štěrbiny kolem šroubků a pantů použijte starý zubní kartáček – ale pouze ten, který už nikdy nevložíte do úst.
Postupně očistěte: vnitřek mísy včetně prostoru pod okrajem, sedátko z obou stran, panty a místa jejich upevnění, splachovací tlačítko, vnější povrch nádržky i mísy, stěnu a podlahu těsně u toalety, spáry mezi dlaždicemi a spoj mezi mísou a podlahou.
Pro úklid toalety používejte samostatný hadřík, který nepřenášíte do kuchyně ani jinam. Po skončení jej vyperte při nejvyšší možné teplotě nebo – pokud jde o jednorázovou utěrku – rovnou zlikvidujte. Umyté plochy nechte řádně vyschnout, protože trvalá vlhkost podporuje růst mikroorganismů.
Pokud se zápach drží ve starém nebo popraskaném silikonu, běžné čištění už nepomůže. Nasáklý materiál je třeba odstranit a nahradit novým.
Pozor na míchání čisticích přípravků
Nadměrné množství agresivní chemie problém nevyřeší. Naopak může dráždit kůži, oči a dýchací cesty. Při práci vždy používejte ochranné rukavice a zajistěte přísun čerstvého vzduchu.
Mimořádně nebezpečné je míchání různých čistidel. Chlorové prostředky se nesmí kombinovat s octem, kyselinami, amoniakem ani jinými přípravky. Chemická reakce může vést k uvolnění jedovatých plynů. Pokud jste použili jeden výrobek, nepřidávejte k němu další ve snaze zesílit účinek.
Jednoduchá voňavá směs z hřebíčku a jedlé sody
Teprve když odstraníte zdroj zápachu a toaletu důkladně vyčistíte, má smysl sáhnout po domácím osvěžovači. Jde o doplňkové řešení, které místnost jemně provoní – silný nebo dlouhodobý pach však samo o sobě neodstraní.
Budete potřebovat: 1 litr vody, přibližně 10 celých hřebíčků, 5 polévkových lžic jedlé sody a několik kapek vhodného esenciálního oleje.
Vodu nalijte do stabilní nádoby a přisypte jedlou sodu. Směs promíchejte. Soda se nemusí rozpustit úplně a část prášku může později klesnout na dno – to je přirozené. Následně přidejte celé hřebíčky a několik kapek zvoleného oleje, například citronového, mátového nebo levandulového.
Nádobu položte na rovné a bezpečné místo, kde nehrozí její převrhnutí. Musí zůstat mimo dosah malých dětí a domácích zvířat. Směs může vzduch mírně osvěžit, ale nelze od ní očekávat dezinfekci celé místnosti ani odstranění zápachu, který pochází z nevyčištěných povrchů.
Vodu pravidelně vyměňujte a nádobu pokaždé důkladně umyjte. Dlouhodobě odstátá voda není hygienická a ve vlhké místnosti by se mohla sama stát zdrojem problémů.
Rozprašovač s esenciálním olejem
Na občasné osvěžení místnosti můžete použít rozprašovač naplněný vodou a malým množstvím esenciálního oleje. Před každým použitím jej protřepte, protože olej se ve vodě nerozpouští a zůstává na jejím povrchu.
Svěže působí například kombinace máty s citrónem. Levandule vytváří jemnější vůni, zatímco eukalyptus, citronová tráva nebo rozmarýn mají výraznější charakter. Olejem však šetřete. Velké množství nezaručí lepší výsledek a může podráždit dýchací cesty, pokožku nebo oči.
Některé esenciální oleje nejsou vhodné pro malé děti, těhotné ženy, alergiky či domácí zvířata. Opatrnost je potřeba zejména v domácnostech s kočkami, které jsou na řadu aromatických látek citlivé. Sprej nestříkejte na sedátko, podlahu ani jiné plochy, s nimiž přichází do kontaktu pokožka. Olej by mohl zanechat skvrny nebo vytvořit kluzký povrch.
Zdroje článku: sita.sk/byvaniehrou, foodblogalliance.com, ole.pl, nespechej.cz
Autor článku: Barbora Jelínková