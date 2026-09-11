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Spojení keramiky a alchymie v galerii KodlContemporary

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Galerie KodlContemporary umístěná ve skleněné patrové „kostce“ na konci Pařížské ulice u Vltavy je se svými luxusními výstavami otevřena veřejnosti zdarma. Aktuálně v ní začala výstava Between Worlds (Mezi světy), která potrvá až do 1. listopadu 2026.
Spojení keramiky a alchymie v galerii KodlContemporary

Spojení keramiky a alchymie v galerii KodlContemporary

Zdroj: Sonia (Bertozzi &amp; Casoni)
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Tento článek byl publikován ze zdrojů i60.cz

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