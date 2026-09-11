Spojení keramiky a alchymie v galerii KodlContemporary

Galerie KodlContemporary byla otevřena poměrně nedávno, 12. září 2025, a na i60 jsem ji při této příležitosti již představil. Pak jsem ji zmínil ještě jednou, když v ní probíhala výstava Prostor mezi. Aktuálně probíhající výstava Between Worlds propojuje tvorbu tří výrazných osobností mezinárodní keramické scény – italského dua Bertozzi & Casoni a nizozemských umělců Carolein Smit a Bouke de Vriese. Představuje současnou keramiku v dialogu s alchymií a její historickou představou proměny hmoty. Ukazuje, jak se keramika vzdaluje tradičnímu chápání řemesla a stává se prostředkem pro zkoumání pomíjivosti, destrukce, obnovy i lidské imaginace.
Bertozzi & Casoni – v roce 1980 založili italští umělci Giampaolo Bertozzi (nar. 1957) a Stefano Dal Monte Casoni (1961–2023) v Imole společnost Bertozzi & Casoni Srl. Jejich dialog s významnými uměleckými tradicemi se začal rozvíjet již během studií na uměleckém institutu ve Faenze. Právě v tomto období se rovněž zrodil jejich zájem o experimentování se sochařstvím, přičemž keramika jim nabízela možnost vytvářet sochy v barvě.
Carolein Smit – nizozemská umělkyně (nar. 1960) studovala na Sint Joost Academy of Art v nizozemské Bredě. Původně se věnovala litografii se specializací na kresbu. V roce 1996 se stala rezidenční umělkyní v European Ceramic Work Centre v nizozemském ’s-Hertogenboschi a následně získala prestižní cenu Keranova Prize. Prostřednictvím vysoce imaginativních zobrazení kostlivců, magických zvířat a mytologických bytostí nově interpretuje rozporuplný vztah mezi krásou a smrtelností, a to jak v dějinách umění, tak v současné západní kultuře.
Bouke de Vries – nizozemský umělec (nar. 1960), který v současnosti žije a pracuje v Londýně, studoval na počátku 80. let textilní design na Design Academy Eindhoven a Central Saint Martins v Londýně. V roce 2009 se začal naplno věnovat vlastní umělecké tvorbě. Jeho restaurátorské dovednosti mu umožňují vdechovat nový život keramickým předmětům poškozeným nehodou. Svou tvorbu charakterizuje pojmem „krása destrukce“. Namísto rekonstrukce rozbitých nádob je dekonstruuje a vkládá do nich nové významy a příběhy.
Kurátorem výstavy je Mark Sanders, dřívější umělecký editor kultovního magazínu Dazed and Confused.
Vystaveno je celkem 35 děl a abych na výstavu nalákal čtenáře (nejen) z i60, do galerie u tohoto článku dávám pouze ukázky čtyř děl (včetně úvodního fota), jedno zajímavější než druhé. Nicméně prohlédnout si můžete většinu děl ve videu po odrolování této stránky úplně dolů. Všechna díla mají zajímavé názvy. Např. váza s květy ve tvaru chobotnice, která dominuje na všech odkazech na tuto výstavu, má název Rocaille. Francouzsky to znamená původně skalisko, kameny nebo mušlovitou ozdobu. V dějinách umění se používá hlavně pro typickou ornamentiku rokoka – asymetrické, křivolaké dekorace připomínající mušle, skály, lastury a přírodní tvary. Na vystaveném díle se chapadla spirálovitě a organicky vinou kolem nádoby a jejich povrch je pokrytý pravidelnými kulatými výstupky, které mohou připomínat právě mušle nebo lasturovou strukturu. Jiné dílo má název Complessità. V italštině znamená složitost, komplexnost nebo komplikovanost. U vystaveného díla by mohlo velmi dobře odkazovat na množství vrstev, detailů a protikladů, které v objektu jsou – nádoba × socha, zvíře × rostlina, přírodní × dekorativní, krása × grotesknost. Dílo Sonia okouzluje vylétajícími motýlky z kabelky (viz úvodní foto k článku). Poslední ukázka v galerii má název Magpie with Bird Plates Tail. Magpie je straka a ta je tradičně spojována se sbíráním a hromaděním lesklých či cenných předmětů. Zde jsou to umělecky sestavené střepy talířů s motivy ptáků.
Další vystavená díla si zajděte prohlédnout sami. Zavřeno je pouze v pondělí, jinak od úterý do neděle je otevřeno vždy od 10 do 18 hodin. Výstava je sice prodejní, ale naší věkové kategorii zjevně nedostupná, jelikož ceny vystavených děl začínají od půl milionu korun výše.
Další využité zdroje:
www.kudyznudy.cz/akce/between-worlds-v-kodlcontemporary
https://luxuryguide.cz/2026/09/01/kodlcontemporary-predstavuje-vystavu-soucasne-keramiky-between-worlds/