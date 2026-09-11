Pyžamo se přesunulo, papírek zmizel a čas se vrátil o 25 minut. Film Jáchyme, hoď ho do stroje! je plný záhad

Pruhované pyžamo v kufru Františka Koudelky si žije vlastním životem. Při balení u maminky leží vlevo, po příjezdu na pražské nádraží se ocitne vpravo a
na tramvajové zastávce je zase zpátky vlevo. Nikdo ho nepřeskládal, žádná scéna to nevysvětluje. Je to drobnost, která unikla střižně, hercům i desítkám milionů diváků, dokud si jí nevšiml někdo, kdo film pouštěl po dvacáté. A právě takových drobností je ve filmu překvapivě víc. Tři přešlapy, které daly titulku jméno
Pyžamo je jen začátek. Druhá „záhada“ se odehrává v autoservisu, kam přijíždí červený Ford Mustang.
Na předním skle za stěračem trčí papírek; v jednom záběru tam je, v prostřihu na Luďka Sobotu nastupujícího do vozu zmizí. Nikdo ho nesundal, kamera prostě přestřihla a papírek se vypařil.
Třetí přešlap je nejsmělejší, protože se týká samotného času. Při představení docenta Chocholouška ukazují hodiny na zdi 15:45. V bezprostředně
navazující scéně, kdy sestra telefonuje, ručičky skočí na 15:20. Čas se vrátil o pětadvacet minut zpět. Film, jehož zápletka stojí na přesně vypočítaných dnech a termínech, sám klopýtá právě na hodinách. Motor, který do Wartburgu nepatří
Pozorní fanoušci aut si všimli ještě jednoho detailu. Ve scéně, kde mechanici vytahují motor z Wartburgu 1000 na háku, visí na řetězu agregát, který do tohoto vozu nikdy nepatřil. Wartburg 1000 používal tříválcový
dvoutakt, jenže motor ve filmu odpovídá čtyřtaktu ze staré Škody Octavie, úplně jiný typ, jiná architektura. Proč filmový štáb sáhl po škodováckém motoru? Přesný produkční důvod se dohledat nepodařilo. Pravděpodobně šlo o dostupnější rekvizitu pro záběr, který na plátně trvá pár vteřin.
Výčet tím nekončí. Při závěrečné hospodské rvačce kondiciogram přeskočí z levé ruky do pravé. U vysokozdvižné plošiny se po střihu změní poloha ramene i natočení cedule.
A červený Mustang je v jednom záběru ukázán tak, že jeho motorové uspořádání nedává technický smysl. Jak si Redakce VIPŽivot všimla, databáze kfilmu.net eviduje šest konkrétních záznamů, Kinobox a server Dotyk přidávají další. Proč chyby přežily půl století
Žádná z těchto chyb není dějová díra. Všechny spadají do kategorie takzvaných navazujících přešlapů. Vznikají mezi samostatně natáčenými záběry,
kdy se rekvizita posune, herec změní ruku nebo se hodiny na zdi mezitím posunou. Studijní texty AMU popisují návaznost rekvizit, kostýmu a světla jako jeden ze základních technických problémů filmového střihu. V sedmdesátých letech se evidence vedla ručně, bez digitálních nástrojů. Stačilo, aby skriptka přehlédla polohu pyžama, a chyba prošla střižnou až na plátno. Zdroj fotografie: Česká televize
Jáchyme přitom není osamělý případ. Srovnatelně dlouhé seznamy chyb mají i
nebo Marečku, podejte mi pero!, S tebou mě baví svět Vrchní, prchni! Fanouškovsky katalogizované přešlapy jsou u českých klasik spíš pravidlo než výjimka. Digitální oko vidí víc
Moderní diváci mají jednu výhodu, kterou publikum v roce 1974 nemělo. Národní filmový archiv film v roce 2021 digitálně zrestauroval z originálního
negativu a znovu uvedl do kin. Ostřejší obraz odhaluje detaily, které na starých televizních kopiích splývaly s šumem. Pyžamo je najednou čitelnější, papírek za stěračem zřetelnější, čas na hodinách lépe rozpoznatelný.
Kdo si chce chyby ověřit sám, může film aktuálně legálně streamovat na Oneplay;
agregátory uvádějí i KVIFF.TV, prima+ a Canal+. Na webu České televize stránka existuje, ale přehrání online není k dispozici.
Na ČSFD drží
Jáchyme, hoď ho do stroje! hodnocení 85 % a Národní filmový archiv ho označuje za komediální klenot. Pár přeskočených rekvizit na tom nic nezměnilo, hlášky, rytmus a Sovák s Brodským zkrátka přebijí jakékoli pyžamo.
Zdroj:
VIPživot.cz
Autor:
Ema Richterová