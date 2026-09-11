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Pracoval pro ruskou státní propagandu, teď učí dějepis na plzeňské střední škole

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Šest let pracoval pro ruskou státní propagandu, teď učí v Plzni angličtinu a dějepis. Upozorňuje na to Deník N. Miloš Flajšhans vzbudil pozornost médií už před pěti lety, když se objevil v reportáži ruské státní televize Rossija, kde obviňoval i česká média z údajného rozdmýchávání hysterie a sporů s Ruskem. Televize už ale neuvedla, že je zaměstnancem agentury Rossija Segodňa, pod kterou spadají média, která česká kontrarozvědka označuje za hlavní nástroje ruské státní propagandy.
Pracoval pro ruskou státní propagandu, teď učí dějepis na plzeňské střední škole

Pracoval pro ruskou státní propagandu, teď učí dějepis na plzeňské střední škole

Zdroj: reprofoto YouTube ruské televize Rossija
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

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