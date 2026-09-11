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Trapas v Máme rádi Česko. Prachař drsně odepsal Andreu Bezděkovou

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Oblíbená televizní show Máme rádi Česko přináší souboj hvězd ze Zrádců a Asia Express. Jakub Prachař vyrobil v úvodu zábavného pořadu hodně nepříjemný trapas.
Máme rádi Česko

Máme rádi Česko

Zdroj: FOTO:distr. FTV Prima
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Tento článek byl publikován ze zdrojů V Telce

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