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Kočka na zahradě: Svobodný pohyb jí svědčí, skrývá ale i nástrahy

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Zahrada nabízí kočce nové podněty i prostor pro zapojení přirozených instinktů. Volný pohyb venku ale může přinášet také negativa: je potřeba počítat s rizikem úrazu, nákazy, otravy nebo toho, že se kočka zatoulá a ztratí. Jak nebezpečí co nejvíc omezit, radí odborníci ze Super zoo.
Kočka

Kočka

Zdroj: Pixabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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