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S Leclercem jsem se hádal třikrát během každé sezóny ve Ferrari

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K napětí a událostem mezi Lewisem Hamiltonem a Charlesem Leclercem měl během včerejší tiskové konference co říct také Carlos Sainz, který Monačana dokonale zná ze svého působení ve Ferrari.
S Leclercem jsem se hádal třikrát během každé sezóny ve Ferrari

S Leclercem jsem se hádal třikrát během každé sezóny ve Ferrari

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