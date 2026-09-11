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Víkend v Hradci? Dejte si víno, ulovte pokojovku a projeďte město na kole

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Víno, Svěcený, pokojovky, farmářské dobroty, hudba i město plné kol. Hradec o víkendu rozhodně nezpomalí, stačí si vybrat, kam vyrazit.
Víkend v Hradci? Dejte si víno, ulovte pokojovku a projeďte město na kole

Víkend v Hradci? Dejte si víno, ulovte pokojovku a projeďte město na kole

Zdroj: Road Stage Grande Finale
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

Články z Hradecké Drbny přinášejí aktuální informace z Hradce Králové a celého Královéhradeckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují každodenní život obyvatel – od dopravy, školství a komunální politiky až po kulturní akce, sport, kriminalitu či zásahy složek integrovaného...

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