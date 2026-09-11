Víkend v Hradci? Dejte si víno, ulovte pokojovku a projeďte město na kole

Sobota: trhy, pokojovky, víno i večer u Labe
Sobotu můžete rozjet už v osm ráno na Tylově nábřeží, kde se vrací farmářské trhy. K mání budou lokální dobroty a chybět nemá ani program pro děti, takže ideální start dne pro ty, kdo chtějí nakoupit něco dobrého a přitom trochu vyvětrat rodinu.
Jestli doma pořád máte místo na další monsteru, zamiokulkas nebo jen jeden malý květináč, zamiřte do Sportparku HIT. Festival rostlin tam běží v sobotu od 8 do 20 hodin a slibuje pokojovky přímo od pěstitelů, květináče, doplňky i ceny od pár desítek korun.
V Artičoku se od 10 do 15 hodin zase bude měnit, opravovat a zachraňovat, co by jinak zůstalo ve skříni. Zářijový SWAP přidá opravárnu oblečení, slow-fashion stylistku, dětský koutek, rostliny, kafe a něco na zub.
Od jedné odpoledne se dá přesedlat na víno. Víno Na Větvi v lanovém parku nabídne vinaře, gril, živou muziku, soutěže i program pro děti a pokračovat bude také v neděli.
Kdo má raději spreje než sauvignon, může od 13 hodin zamířit do bývalé koželužny v Kuklenách na závěrečný graffiti workshop Landscape festivalu. Ve dvě pak začne na Kavčím plácku Festival bez domova s kulturním a dětským programem.
A večer? Na nábřeží se od 16 do 22 hodin rozjede NãBŘEŽÍ JEDE! s grilem, koktejly, DJi, paddleboardy a hrami na trávníku. V šest nabídnou Architóny v Muzeu východních Čech koncert Jaroslava Svěceného Vivaldi u Kotěry, kde se k němu přidají Virtuosi Pragenses a flétnistka Žofie Kotalíková. Kdo má raději folk, může v 19.19 vyrazit U Letců na Kamelot a Romana Horkého.
Neděle: na kolo, na víno nebo mezi pokojovky
Nedělní Hradec bude hodně na kolech. Už od devíti se u plaveckého bazénu schází účastníci jubilejního 25. a zároveň posledního ročníku akce Město na kolech. Hromadný start je v deset a své místo mají i malé děti na odrážedlech.
Od pravého poledne pak Masarykovo náměstí převezme Road Stage Grande Finale. Čeká se běh, koloběžky, hobby i elitní cyklistický závod, charitativní jízda a koncert, takže jestli chcete neděli spíš akční než gaučovou, tady je jasno.
Festival rostlin pokračuje ve Sportparku HIT od 10 do 18 hodin, takže kdo sobotní zelené šílenství nestihl, má ještě jednu šanci. Víno Na Větvi jede v neděli už od devíti a odpoledne přidá Hradeckou cimbálovou muziku, gril a dětský program.
Den se dá zakončit i kulturně. V 18 hodin se ve Sboru kněze Ambrože představí Jaroslav Svěcený s kytaristou Lukášem Sommerem v programu Hudba tří staletí pro všechny generace. A kdo potřebuje po víkendu spíš protáhnout záda než poslouchat housle, může v 17.30 zamířit na workshop jógy, pilates a fyzia s rollery do studia Jóga HK.