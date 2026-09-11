Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
1 min

Řidiče brzy ráno přemohl mikrospánek. Narazil do sloupu, vedení se překřížilo

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Dopravní nehodou skončila pondělní ranní jízda řidiče ve Volfarticích na Českolipsku. Muže přemohl spánek a ve vysoké rychlosti vyjel ze silnice, kde narazil do sloupu elektrického vedení.
Řidiče brzy ráno přemohl mikrospánek. Narazil do sloupu, vedení se překřížilo

Řidiče brzy ráno přemohl mikrospánek. Narazil do sloupu, vedení se překřížilo

Zdroj: Policie ČR
Reklama
Další články z Liberecká Drbna
Teploty o víkendu vystoupají nad dvacet stupňů. Objeví se slunce i déšť
Teploty o víkendu vystoupají nad dvacet stupňů. Objeví se slunce i déšť
Liberecká zoo na podzim vypustí Labutí jezero, oprava začne asi příští rok
Liberecká zoo na podzim vypustí Labutí jezero, oprava začne asi příští rok

Zoo v Liberci připravuje revitalizaci Labutího jezera s netěsnící hrází, na což bude odhadem potřeba 15...

Vyřizování účtů v baru v České Lípě. Útočník napadl boxerem člena ochranky
Vyřizování účtů v baru v České Lípě. Útočník napadl boxerem člena ochranky

Kamery zachytily útok v jednom z barů v České Lípě. Útočník tam boxerem napadl člena tamní neoficiální...

Španělská fotbalová škola ve Frýdlantu: Děti i trenéry školil slavný Espanyol
Španělská fotbalová škola ve Frýdlantu: Děti i trenéry školil slavný Espanyol

Fotbalový stadion ve Frýdlantu zažil výjimečnou událost. Koncem srpna se zde uskutečnil intenzivní...

Policisté vtrhnou na frýdlantskou radnici. Budou cvičit na mimořádnou událost
Policisté vtrhnou na frýdlantskou radnici. Budou cvičit na mimořádnou událost

V okolí frýdlantské radnice se v pátek dopoledne bude pohybovat zvýšený počet policistů. Nepůjde ale o nic...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

Všechny články tohoto autora →
Liberecká Drbna
Další články z kategorie Liberecký kraj
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníLiberecký kraj
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.