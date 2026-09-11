Čtyři roky stavěl počítač, který vypadá jako průmyslový stroj. Skříň si svařil sám, uvnitř má dva procesory a dvě grafiky

Projekt zahájený v roce 2022 a dokončený letos vypadá na první pohled jako rozvaděč z průmyslové haly. Kovový svařený rám, hustá síť trubek a fitinek, řady přepínačů s kontrolkami, klíčové zámky a servisní kabinet vzadu. Uvnitř ale nesedí jeden extrémně nadupaný počítač se dvěma procesory na jedné desce. Jsou to dva plnohodnotné počítače na platformě AM4, každý s vlastní základní deskou ASUS ProArt X570, vlastním procesorem a vlastní grafickou kartou EVGA RTX 3080 Ti. Spojuje je jediné: společná chladicí infrastruktura se šesti pumpami, několika radiátory a 5,5 litru chladicí kapaliny. Autor, povoláním TIG svářeč v kryogenické firmě, celou skříň navrhl a svařil sám. Sám také přiznává, že nejtěžší částí celé stavby nebyla kovová konstrukce, ale ruční práce na předním ovládacím panelu a vstupně-výstupních konektorech.
Dvě sestavy, jedna skříň
První sestava slouží jako herní stroj. Pohání ji Ryzen 7 5800X3D, osmijádrový procesor s technologií 3D V-Cache, který AMD uvedlo v dubnu 2022, tedy přesně v době, kdy projekt startoval. Doplňuje ho 32 GB operační paměti DDR4 a grafika EVGA RTX 3080 Ti.
Druhá sestava je zamýšlená jako server. Srdcem je šestnáctijádrový Ryzen 9 5950X s 64 GB DDR4 CL14 a opět RTX 3080 Ti. Obě desky jsou identické, ASUS ProArt X570-CREATOR WIFI ve formátu ATX. Obě sestavy běží na Linuxu: hlavní na Pop!_OS, serverová na Linux Mint.
Důležité je, co to není. Dvě grafiky v jednom stroji neznamenají dvojnásobný herní výkon. Karty pracují nezávisle, každá pro svůj systém. Nejde o SLI ani o žádné propojení do jednoho výpočetního celku.
Proč to trvalo čtyři roky
Yam_Founder opakovaně vysvětluje, že nešlo o složení komponent z krabice. Stavěl od nuly: svařoval rám, navrhoval rozmístění zón, ohýbal skleněné trubky, vyráběl vyjímatelné zásobníky pro základní desky a ručně zapojoval přední panel s desítkami přepínačů a kontrolek. Sám říká, že „to prostě trvalo“ a že shánění specifických dílů zabralo měsíce.
Výsledek připomíná spíš průmyslový rozvaděč než počítačovou skříň. Přední panel má tři sekce:
- Levá část – zapínání a vypínání obou počítačů, kontrolky napájení a disků, klíčové blokovací spínače pro servisní režim.
- Střed – volba napájecího zdroje pro řadič, nastavení pump a ventilátorů, kontrolky pump a průtokoměrů.
- Pravá část – reset, mazání CMOS, izolace pump a sekcí, přídavná pumpa s klíčovým zámkem.
Reakce komunity na Redditu mluví za vše. Uživatelé přirovnávají stroj k lékařskému přístroji, řídicímu panelu jaderné elektrárny nebo raketové technice.
Průmyslová logika údržby v domácím počítači
Nejzajímavější na celém projektu není hrubý výkon, ale způsob, jakým autor přenesl logiku průmyslové údržby do hobby PC. Základní desky sedí na vyjímatelných zásobnících, vytáhnete je jako zásuvku, aniž byste rozebírali zbytek. Chladicí okruh je rozdělený do izolovatelných zón s rychlospojkami a odkapávacími vanami. Celou konstrukci lze rozdělit na čtyři hlavní části, aniž by bylo nutné vypustit veškerou kapalinu.
Autor sám sdílel konkrétní příklad: když mu jednoho dne nenabootovala grafická karta, vypuštění příslušné sekce a vytažení karty trvalo asi pět minut. U běžného vlastního okruhu by totéž zabralo násobně déle.
Chladicí soustava zahrnuje šest pump D5, tři na každou větev, s maximálním průtokem 180 litrů za hodinu, aktuálně nastaveným na 120 l/h. Systém LEAKSHIELD od Aqua Computer slouží k plnění, odvzdušnění, tlakovému testování i vypouštění. Předtím autor testoval těsnost ručně mýdlovou vodou, postupně od jednoho do zhruba 0,83 baru (12 psi). Výsledek? Teplota kapaliny při zátěži drží jen 6,5 °C nad okolní teplotou, v klidu 4–5 °C. Obrovská plocha radiátorů není samoúčelná, autor ji zvolil proto, aby ventilátory mohly běžet pomaleji a stroj byl tišší.
Starší hardware, vědomá volba
Ryzen 5000 a RTX 3080 Ti nejsou v roce 2026 špička. Dnešní jednodeskový high-end nabízí Ryzen 9 9950X3D se 16 jádry na architektuře Zen 5 a 128 MB L3 cache nebo GeForce RTX 5090 s 32 GB paměti GDDR7. Jediný takový stroj by v čistém výkonu obě poloviny Yam_Founderova sestavení překonal.
Autor to ale ví a nepovažuje to za problém. Když projekt v roce 2022 začínal, šlo o čerstvý hardware. Dnes říká, že „dělá to, co potřebuje“, a u platformy AM4 hodlá zatím zůstat. Celková cena projektu zůstává neznámá, jediný konkrétní údaj jsou fitinky za zhruba 50 000 Kč, přičemž nerezové díly a opletené vedení podle autora vyšly ještě dráž. S dvěma kompletními sestavami a šesti pumpami jde o projekt za statisíce.
Nišová komunita, která žije i v Česku
Vodní chlazení na míru a modding nejsou jen záležitostí amerického Redditu. Na českém fóru PCTuning má sekce „Voda“ přes 660 témat a samostatná fotogalerie vodního chlazení dokumentuje desítky domácích projektů. Yam_Founderova stavba je extrém i v rámci této komunity, ale principy (vlastní okruh, modifikovaná skříň, důraz na servisovatelnost) sdílí s nadšenci po celém světě. Autor sám říká, že by klidně stavěl skříně na míru i pro další lidi.
Čtyři roky, svářečka, šest pump a dvě kompletní PC v jednom rámu. Není to nejrychlejší počítač roku 2026, ale je to pravděpodobně ten nejlépe servisovatelný.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Vojtěch Kalivoda