Tato bylinka nejlépe rozpouští cholesterol a proráží cévy jako beranidlo

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Cholesterol se stal strašákem moderní medicíny. Lékaři ho kontrolují při každé preventivní prohlídce, pacienti sledují hodnoty v krevních testech a farmaceutické firmy vydělávají miliardy na lécích, které mají hladinu tuků snížit. Málokdo si ale uvědomuje, že problém se netýká jen důchodců s nadváhou – zvýšené hodnoty cholesterolu se pravidelně objevují i u atletů, běžců a lidí s dokonalou postavou. Rozhoduje totiž genetika, funkce jater a celkový metabolismus, ne pouze kilogramy navíc.
Přitom samotný cholesterol není žádný nepřítel. Bez něj by lidské tělo nemohlo fungovat ani den. Tvoří základ každé buněčné membrány, umožňuje správný vývoj mozku a nervového systému, slouží jako surovina pro výrobu pohlavních hormonů i kortizolu a podílí se na tvorbě žlučových kyselin nutných k trávení tuků. Játra si dokážou vyrobit většinu potřebného množství sama, zbytek tělo získává ze stravy. Když vše funguje, panuje rovnováha.
Když se rovnováha zhroutí
Skutečný problém nastává ve chvíli, kdy tělo ztratí schopnost regulovat množství cholesterolu v krvi. Přebytek tukových částic se začne ukládat do stěn cév jako stavební materiál, který tam nepatří. Postupně vznikají aterosklerotické pláty – tvrdé útvary, které cévy zužují a zbavují je pružnosti. Tento proces se nazývá kornatění tepen a představuje přímou cestu k infarktu, mrtvici nebo trombóze.
Lékaři proto doporučují změnu stravy, pravidelný pohyb a v horších případech nasazují statiny. Existuje ale ještě jedna cesta – tradiční bylinná medicína nabízí rostliny, které dokážou metabolismus tuků podpořit přirozeně a bez vedlejších účinků. Stačí znát ty správné a umět je správně připravit.
Čtyři byliny, které cévy vyčistí jako kartáč
Pampeliška – plevel, který zachraňuje cévy
Smetanka lékařská roste všude kolem nás a zahradníci ji nenávidí. V přírodním léčitelství však patří mezi nejcennější rostliny vůbec. Její kořen obsahuje obrovské množství inulinu – rozpustné vlákniny, která funguje jako prebiotikum a vyživuje prospěšné bakterie ve střevech. Ty pak aktivně pomáhají snižovat cholesterol a regulovat hladinu cukru v krvi.
Pampeliška navíc přímo stimuluje játra, která mají odbourávání cholesterolu na starosti. Zlepšuje látkovou výměnu, váže tuky ve střevech ještě před jejich vstřebáním a pročišťuje trávicí trakt. Největší síla se skrývá v kořeni – můžete ho koupit jako bezkofeinovou kávovinu, ale nejlepší účinek má čerstvě vařený odvar. Dvě lžičky sušeného kořene povařte dvě minuty ve vodě, nechte patnáct minut louhovat a sceďte. Pijte dvakrát až čtyřikrát denně čerstvý.
Čekanka – tichý čistič organismu
Čekanka obecná je další rostlina, kterou lidé znají spíš jako bezkofeinovou kávu než jako léčivku. Přitom dokáže zachytit a odvést přebytečné tuky ze zažívacího traktu dříve, než se stihnou vstřebat. Stejně jako pampeliška obsahuje vysoké procento inulinu, což z ní dělá silného spojence pro zdravé střevo a čisté cévy.
Čekanka podporuje činnost jater, žlučníku i ledvin, harmonizuje funkci slinivky břišní a působí proti zácpě. Můžete ji konzumovat v čerstvých salátových listech, pít jako čaj ze sušené nati nebo používat pražený kořen jako náhradu kávy. Všechny formy mají prokazatelný vliv na snižování cholesterolu a celkové pročištění organismu.
Rozrazil lékařský – nenápadný, ale účinný
Tato bylina se tradičně používá při kašli, dýchacích potížích a žaludečních nevolnostech. Málokdo ví, že rozrazil dokáže snižovat nadbytečné tukové složky v krvi a čistit cévní řečiště. V praxi se nejčastěji kombinuje s přesličkou, sporýšem a kopřivou – tato směs působí nejen na cévy, ale také na paměť a mentální výkon.
Příprava je jednoduchá: jednu čajovou lžičku bylinné směsi zalijte čtvrtlitrem vroucí vody, nechte pět minut louhovat a po doušcích vypijte. Pravidelné pití tohoto nálevu pomáhá udržovat cévy průchodné a pružné.
Kotvičník zemní – rostlinná viagra s mocným účinkem
Kotvičník si získal popularitu především díky obsahu rostlinných fytosterolů, což jsou přírodní látky strukturálně podobné cholesterolu. Právě díky nim kotvičník přispívá ke snižování cholesterolu i vysokého krevního tlaku, stabilizuje hormonální systém a funguje jako opora při ateroskleróze či ischemické chorobě srdeční.
Protože bylina obsahuje specifické alkaloidy, existují u ní určitá omezení. Kotvičník není vhodný pro těhotné a kojící ženy a vyhýbat by se mu měly také děti a dospívající do osmnácti let. Pro dosažení spolehlivého účinku se nejčastěji volí tinktura z kotvičníku, která umožňuje přesné dávkování. U této byliny je nutná trpělivost, fytosteroly potřebují určitý čas na to, aby se jejich vliv na oběhový systém znatelně stabilizoval.
Bylinky představují funkční a šetrný způsob, jak tělu pomoci držet krevní tuky pod kontrolou. Aby však přinesly trvalý výsledek, je vždy potřeba propojit jejich užívání se zdravě poskládanou stravou, přirozeným pohybem a dostatečnou trpělivostí, protože přírodní cesta vyžaduje pravidelnost.
Zdroje článku: ema.europa.eu, ireceptar.cz, mojezdravi.zeny.cz, pubmed.ncbi.nlm.nih.gov, fajntip.cz
Autor článku: Monika Blažková