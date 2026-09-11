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Eskymácká hra pro dospělé: Muži a vdané ženy se sešli jako ke schůzi a nastala volnost styků. Manželé platili prorokovi za sex s jeho ženouPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Přísná morálka, platící pro mladé svobodné dívky a chlapce na západním pobřeží, nebyla zřejmě v manželství již tak zdůrazňována; muži alespoň tu měli nejnevázanější svobodu.
Eskymácká hra pro dospělé: Muži a vdané ženy se sešli jako ke schůzi a nastala volnost styků. Manželé platili prorokovi za sex s jeho ženou
Zdroj: Stik af H.G.F. Holm og J. Holm / Public domain, Wikimedia commons
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