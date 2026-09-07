Brněnská muzea a galerie lákají na volné vstupy

Brněnská muzea a galerie lákají na volné vstupyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Moravian_Museum_-_main_house,_Brno
Zastupitelé Středočeského kraje dnes odsouhlasili dar 12 milionů korun organizaci Team 4 Ukraine, která za...
Výsledky letošního celostátního průzkumu České unie sportu (ČUS) ukazují, že psychická kondice dětí a...
Šluknovské sídliště čeká rozsáhlá proměna. Ústecký kraj na ni přispěje investiční dotací 60 milionů korun,...
S příchodem podzimu se pneuservisy začnou znovu plnit řidiči, kteří chtějí mít přezuto před 1. listopadem....
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